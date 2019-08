Alan García afirma que salvó al Perú del chavismo, pero sus fotos lo contradicen

El expresidente Alan García afirmó a través de su cuenta de Twitter que su gobierno impidió que el chavismo se “instaure” en el Perú.

“Los comunistas, caviares y chavistas nunca me perdonarán haber impedido que el chavismo se instaure en el Perú el 2006. Por eso sus odios y mentiras contra el aprismo”, enfatizó.

PUEDES VER Fiscalía solicita informe que acusa a Alan por Tren Eléctrico

El aprista acompañó su publicación con un video del 2006 donde cuestiona directamente al expresidente venezolano, Hugo Chávez. “Lo que yo le he dicho a Chávez es que se deje de dar lecciones a los peruanos. Los peruanos no aceptamos las lecciones de una persona que no tiene ni autoridad moral ni autoridad política”, indica.

Sin embargo, diversos usuarios de Twitter respondieron a Alan García con fotografías que lo contradicen.

En las imágenes se observa a García Pérez abrazando a Hugo Chávez, no solo se trata de una sola fotografía, se trata de más de una, incluso un video, en el que el chavista califica de “corrupto” al lider aprista.

Este intercambio de palabras se dio en durante la campaña electoral del 2006, cuando Alan García disputaba la segunda vuelta contra Ollanta Humala. "Dios libre al Perú de un bandido como este, como presidente. Dios libre a nuestro hermano pueblo peruano de un truhán como este, de un corrupto de siete suelas, como lo es Alan García, el Carlos Andrés Pérez del Perú", dijo Hugo Chávez.

Piden informe que incluye a Alan García

En la víspera, el fiscal Marcos Arévalo, titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, pidió al Congreso el informe en minoría de la Comisión Lava Jato.

En este informe, elaborado por el legislador del Frente Amplio, Humberto Morales, se recomienda investigar al expresidente Alan García por emitir una serie de decretos que habrían favorecido a Odebrecht.