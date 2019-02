Investigar aportes a PPK

Señor Director:

Un aspirante a colaborador eficaz ha dicho que la empresa Construcción y Administración S.A. (CASA) aportó US$ 100 mil a la campaña electoral de PPK en el 2016. El testigo afirma que el dinero fue entregado en efectivo en la casa de Kuczynski, en presencia de Martín Vizcarra, Alfonso Grados, Marcos Prialé, Rodolfo Prialé, entre otros.

De ser cierto podríamos suponer que el dinero fue entregado a las manos de A. Grados, quien fungió de secretario de economía de la campaña, y que los demás serían testigos.

Sin embargo, Vizcarra dice no saber nada, y explica que él no se encargaba de la parte económica (a pesar de haber sido jefe de campaña); Mercedes Aráoz opinó que de haberse producido el aporte, habría sido de carácter personal y no de la empresa CASA; mientras que Salvador Heresi, secretario general de PPK, dice que ese dinero nunca ingresó a las cuentas del partido.

Este caso debe ser investigado porque tanto la gestión de Kuczynski como la de Vizcarra contrataron en varias ocasiones con CASA.

Jorge Castañeda Arcas

DNI 07571100

Delincuentes en moto

Señor Director:

Los últimos asesinatos y asaltos, informados por la prensa, lo realizaron delincuentes bajo el patrón frecuente, dos ladrones en motocicleta. Son varios casos en el país en los cuales se utilizó este vehículo, modalidad por la cual se debe restringir que dos personas se desplacen en motocicleta. Aunque esta medida afectará a algunos trabajadores, hay que considerar el bien mayor, el de combatir la inseguridad ciudadana y, sobre todo, los casos de asesinato, los cuales son irreversibles. En esto debemos de poner nuestro esfuerzo pues las crónicas policiales dan cuenta del aumento de estos actos delictivos.

Martín Isla Medina

DNI 08207900

Sobre Tubino y Donayre

Señor Director:

El congresista Tubino afirmó que a Martha Chávez la declararon inocente en primera instancia en el Poder Judicial, pero que el Congreso le dijo: “Cuando tenga su resolución judicial de segunda instancia, vuelve, es decir, cuando tenga sentencia firme”. ¿Acaso no se da cuenta de que es el propio Congreso el que le ocasionó daño a su partidaria? Se basa en este legicidio para oponerse al levantamiento de inmunidad del parlamentario Edwin Donayre. ¿En realidad no se da cuenta?, ¿o es que sí se da cuenta, y utiliza una falacia para su accionar? En cualquiera de los dos casos, este señor debe irse del Congreso ipso facto, a su casa o acompañando a Donayre, en ambos casos con apoyo profesional psiquiátrico, salvo que decida tomar un camino más corto al infierno, tal cual es su deseo.

Juan E. Cueva Rioja

DNI 16423090

Sobre el bloqueo económico

Señor Director:

Los innombrables que apoyan el golpe de Estado en Venezuela, tal cual hicieron en el de Guatemala, Honduras, Paraguay, Brasil, etc., ahora dicen que “bloquear” la “ayuda humanitaria” enviada, por el sanguinario codicioso del Norte, es “crimen de lesa humanidad...” y el bloqueo económico que tiene muchísima culpa de la “crisis humanitaria”, ¿no es “crimen de lesa humanidad?”.

Los medios se alinean al sádico abusivo del Norte, nauseabunda realidad que ningún latinoamericano debe olvidar, especialmente cuando estos sicarios baratos de lapicero y papel, en un futuro “griten” su “libertad de expresión”.

Vinny Cerrato

vinnynewyork@gmail.com