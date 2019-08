AAR: “Estamos ante un hecho histórico que tiene histéricos a muchos”

Augusto Álvarez Rodrich explicó que hoy es un gran día para la lucha contra la corrupción, pues se llevará a cabo la firma del convenio de colaboración eficaz entre la Fiscalía, la Procuraduría Ad Hoc y la empresa Odebrecht.

PUEDES VER Lava Jato: Donayre pidió a Salaverry entregar informe en minoría al Ministerio Público

“Es un acuerdo que lo que busca es un entorno donde se puedan producir los testimonios para poder conocer la verdad, de quienes fueron los políticos sobornados por esta empresa”, precisó.

El periodista sostuvo que de acuerdo a informaciones el convenio consta de 1, 200 páginas. Asimismo, se tendrá un original y una copia que serán firmadas por todos los involucrados, lo cual alargaría la diligencia.

“Todas las personas que van a ir brindando su testimonio están en ese proceso de poder llegar finalmente a este acuerdo que ya está definido, pactado y que es muy importante”, señaló.

El conductor de RTV recalcó la importancia de este acuerdo, pues de no ser firmado la Fiscalía no contaría con las pruebas necesarias para iniciar nuevas investigaciones, los casos podrían caerse y Odebrecht podría alegar ‘insolvencia’ para no pagar la reparación civil.

“Es un hecho histórico porque va a permitir conocer la verdad a fondo sobre los sobornos pagados a políticos peruanos (…) El acuerdo para llegar a la verdad explica porque el fujiaprismo hizo todo lo posible para impedir que se firmara”, resaltó.

Para Álvarez Rodrich, es necesario llevar estos procesos bajo rigor, con imparcialidad, seriedad y eficacia, lo cual permitirá combatir la corrupción en el Perú porque se podrá realizar condenas a algunos políticos, quienes han recibido sobornos a cambio de licitaciones de construcciones y aportes de campañas electorales ilegales. “Caiga quien caiga y que no haya un amarre bajo la mesa”, añadió.

Según el periodista, en estos meses ha sido evidente la obstrucción de muchos políticos, pues se dedicaban a hacer un ‘control de daño’, es decir, realizar acciones para minimizar el efecto perjudicial que se produciría.

¿Qué es lo que quiso hacer el fujiaprismo? El conductor sostuvo que quisieron provocar una crisis política mayor que interrumpiera el sistema democrático para suspender los juicios. Además, intentaron retirar a jueces y fiscales que tenían a cargo el caso Lava Jato.

“La firma de este acuerdo con Odebrecht es crucial porque va a permitir conocer a fondo los sobornos que se han ido produciendo, insisto estamos ante un hecho histórico que tiene histéricos a muchos”, puntualizó.