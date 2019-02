Villanueva confirmó que aprobarán ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia

El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, se pronunció acerca del dictamen final aprobado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el pasado 1 de febrero en la última legislatura del Congreso de la República.

En este contexto, el premier manifestó en Ideeleradio que "vamos a aprobar la ley orgánica de la JNJ". "Tiene sus modificaciones, no es plenamente como la hemos presentado pero a vamos a promulgar,", confirmó el funcionario.

Asimismo, detalló este viernes que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se encuentra revisando la autógrafa que fue enviada el miércoles al despacho de la presidencia de la República. Asimismo, señaló que sostendrán una reunión de conjunto para promulgarla "de repente hoy mismo o mañana (la promulgamos), para no retrasar algunos cambios que se necesitan precisamente para esta lucha contra la corrupción".

Por otra parte, acerca de la declaración de un aspirante a colaborador eficaz que mencionó que el presidente Martín Vizcarra estuvo presente en una reunión en la que una empresa del 'Club de la Construcción' entregó 100 mil dólares a la campaña del 2016, Villanueva destacó que "el presidente está absolutamente tranquilo en este tema".

"Vizcarra ha señalado con mucha transparencia el papel que cumplió", acotó el presidente del Consejo de Ministros enfatizando también en su labor como jefe de campaña en el aspecto político y no financiero. "No hay una vinculación con un tema de esa naturaleza, pero no basta con sus palabras o las mías, lo importantes es que la Fiscalía haga su trabajo", precisó después el también parlamentario de Alianza para el Progreso.

Acerca de la incertidumbre que se vive en Peruanos por el Kambio tras las últimas rencillas en el partido, que se divide aún entre apoyar o no al presidente Vizcarra, Villanueva indicó que "son hechos que se han superado, si ellos consideran que no, es un problema de ellos".