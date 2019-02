Rectificación del Minedu

Señor Director:

Toda rectificación es saludable, como es el caso de la marcha atrás del Minedu en la evaluación cualitativa y descriptiva para los estudiantes de secundaria, ahora acotada para el primero de secundaria. Lo que no es saludable es la improvisación de la viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, Susana Helfer, en adelantar políticas evaluativas inaplicables en el corto plazo y persistir en la terquedad en una evaluación para este inminente año académico 2019, que requiere no solo letras sino conocimiento detallado del proceso de enseñanza-aprendizaje. La rectificación saludable pasa porque la viceministra Helfer ponga su cargo a disposición, pues en su evaluación cualitativa alcanza la letra C (tiene dificultades).

Edwin Vegas Gallo

Ruptura de tuberías de agua en Campoy

Señor Director:

El miércoles 13 de febrero de este año, por la Calle 8, Campoy, distrito de San Juan de Lurigancho, se han roto las tuberías de aguas. Esto ha preocupado a los vecinos, ya que en esta zona comercial existen muchos mercados, tiendas, etc. Están preocupados los propietarios de que sean perjudicados. Los recursos hídricos de Campoy de sus cinco pozos subterráneos, que están en toda la avenida principal, solamente dos para el pueblo campoyano y tres pozos son para otros pueblos como Canto Grande que le abastecen de aguas subterráneas de Campoy, que debe ser compensado con un canon por Sedapal.

VÍctor Conopuma

Un mejor contenido radial

Señor Director:

El Director de la Alianza Internacional de Radio en República Dominicana, Salvador Ramírez, felicita a los directores y propietarios de emisoras de radio a nivel mundial y al mismo tiempo le exhorta a seguir trabajando con contenidos educativos y de valores al conmemorarse el 13 de febrero el Día Mundial de la Radio. Dijo que la radio sigue siendo el medio de comunicación más dinámica, reactiva y atractivo que existe; pero al mismo tiempo va adaptándose a los nuevos cambios del siglo XXI, y ofreciendo nueva forma de interacción y participación. Afirmó, además, que debemos cuidar de un medio tan accesible como la radio, que es un medio que permite alcanzar a comunidades muy lejanas.

Salvador Ramírez

Nuevos ciudadanos

Señor Director:

El Perú tendrá nuevos ciudadanos, todos son mayores de 65 años. Para el Estado, Agustín Silvestre Diego (79) su hermana Cerila (82), Alicia Ynocencio Aguirre (65) y el centenario Marcelino Abad Tolentino (119), no existían, pero tras conocer las redes sociales el caso de Marcelino, la Intervención Pública Focalizada (IPF) Pensión 65 del Midis, articuló con las autoridades e instituciones para otorgarles sus documentos de identidad en marzo. Incrédulo de que Pensión 65 haya identificado tantas personas sin identidad, el jefe regional del Reniec, Carlos Dorregaray, de Pensión 65, Genoveva Janampa Oscátegui, y el registrador civil Álvaro Ayra Yabar, emprendieron la larga caminata de casi dos horas al anexo de Cormillo, centro poblado de Huacachi, distrito de Chaglla, para tramitar los DNI, es así que Dorregaray se comprometió que en el mes de marzo tendrán sus documentos, les entregó los conocidos taloncitos para recoger el documento.

Ebelin Rosales

