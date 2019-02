Gerenta de la Región Arequipa dice que vicegobernador tampoco está en su oficina

Las relaciones entre funcionarios y autoridades del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no andan bien. Ahora la gerenta de Desarrollo Social del GRA, Celina del Carpio, la emprendió contra el vicegobernador Walter Gutiérrez.

Dio a entender que él carecía de autoridad moral para criticar al gobernador Elmer Cáceres Llica por sus ausencias, dado que tampoco acudía a trabajar. Eso le consta, ya que en varias oportunidades acudió a su despacho para conversar sobre la firma de convenios con unas ONG, pero sin éxito: "Yo he ido a buscarlo varias veces y no lo he encontrado (...), no sé si coincidentemente no está o habría viajado”.

El vicegobernador no es el único cuestionado por Del Carpio. También criticó a la jefa del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Nancy Quiroz, porque en la última reunión con el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, no tuvo un reporte preciso de los daños ocasionados por las lluvias de temporada. En esa reunión, el ministro se molestó por la falta de coordinación.

Para Del Carpio, el desorden mostrado, con funcionarios que manejaban distintas cifras, evidenció que no respetaban la institucionalidad, pues no reportaban directamente al gobernador regional Elmer Cáceres Llica las incidencias de daños.

Relación se rompió

El vicegobernador regional Walter Gutiérrez negó las versiones de Celina del Carpio. Al contrario, sostuvo que él quiso reunirse con la funcionaria, pero siempre le respondieron que estaba ocupada.

Sobre la descoordinación en el COER, expresó que el responsable era Cáceres Llica por no liderar la emergencia. El vicegobernador añadió que, desde el gobierno regional, lo apartaron de las actividades y, por ello, la relación con Cáceres Llica se rompió. Estas idas y vueltas confirman que las cosas no andan bien en el GRA. Cada quien juega su partido aparte.