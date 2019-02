RMP: "No es delito, pues que digan la verdad que recibieron dinero de Odebrecht”

Rosa María Palacios se refirió a los problemas que enfrenta la excandidata presidencial Lourdes Flores Nano, quien ha sido imputada de recibir aportes de campaña, lo cual fue registrado en un audio de una conversación entre la lideresa del PPC y Horacio Cánepa.

“Ella lo reconoce y no hay duda. Horacio Cánepa está siendo investigado por el caso ‘Arbitros’ ¿qué es? Es un conjunto de abogados que han sido árbitros en controversias del Estado peruano y la empresa Odebrecht”, recordó.

La abogada sostuvo que el exdirigente el PPC pretende dar información ‘valiosa’ a cambio de convertirse en colaborador eficaz y obtener beneficios ante una posible condena por los delitos que se le atribuyen.

“Lo que él ha dicho es que Lourdes Flores recibe en la campaña municipal del 2010, 500 mil dólares de Odebrecht, que se reúne con Raimundo Trinidad Becerra, en ese momento jede de Odebrecht en el Perú, y que se le hace una oferta que ella acepta para su campaña”, precisó.

La conductora de RTV aclaró que durante la conversación publicada no se dice exactamente el monto ni la fecha o el lugar en el que se hizo la entrega, sin embargo, afirmó que al parecer existe una preocupación por Lourdes Flores por las posibles declaraciones de Jorge Barata y Trinidad Becerra.

“Hay una discusión importante en esta conversación Lourdes Flores le dice (a Cánepa) que no sabe cuánto fue ni como se gastó y que tendría que reconstruir esa información que ella no tiene”, subrayó.

¿Es delito o no es delito? Para RMP, estas declaraciones de la lideresa del PPC no son un delito, pues el Código Penal establece que para que haya lavado de activos el receptor del dinero debe de ‘presumir’ que el monto otorgado es ilegal, lo cual no se ha podido demostrar hasta el momento por la Fiscalía.

“Los hechos en el caso de Lourdes Flores son idénticos a los de Ollanta Humala y Keiko Fujimori y los dos han tenido prisión preventiva. Si bien la conversación no habla de montos, si habla de reconstruir unos gastos que se hicieron por un dinero otorgado por personas que le preocupan a Lourdes Flores”, detalló.

RMP señaló que Jorge Barata en uno de sus testimonios alegó que no recordaba haber entregado dinero a la excandidata presidencial. Además, indicó que si el director ejecutivo cuenta todo en las próximas semanas la información brindada por Horacio Cánepa dejaría de ser ‘valiosa’.

“Desde el punto de vista de la defensa de Cánepa poco le sirve esto, pero sí creo que si Lourdes Flores, Ollanta Humala y Keiko Fujimori dijeran la verdad otra sería la historia porque si dicen la verdad probablemente no haya ninguna imputación penal (…) No es delito, pues que digan la verdad que recibieron dinero de Odebrecht”, puntualizó.