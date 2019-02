Impunidad congresal

Señor Director:

Son incomprensibles las acciones dolosas de los fujiapristas, siguen blindando a tanto corrupto que, infiltrado en el Congreso y bajo el manto protector de la inmunidad parlamentaria, evade su responsabilidad penal (narcotráfico, DDHH, peculado, estafas, etc.), pese a haber cometido, antes de ser elegido, engañando al pueblo, con la venia de los filtros electorales en su oportunidad.

Es prioritario un control estricto y el trámite urgente de las tachas en el JNE, enterarse su CV., y su implicancia penal (Fiscalía, Poder Judicial, Contraloría, etc.); pues, casos como Chacón, Beteta, Mamani y otros, solo buscan la prescripción e impunidad.

Este último de peculado “gasolinazo”, de un militar de alta graduación, monto considerable en perjuicio del erario del Estado y el presupuesto asignado al EP, demostrando un mal ejemplo para la tropa, que juraron defender a la patria. Más aún, ilícito por omisión y no de función.

Es lamentable que no devuelva el monto del “gasolinazo”, que debió haberse utilizado en la prevención (descolmatación) y se hubiesen minimizado los desgarradores efectos de las crecidas de los ríos (Arequipa, Moquegua y Tacna), justo en la zona donde laboró el jefe militar.

Seguirán aplicando la inmunidad congresal a sabiendas de ser inconstitucional, incluso, forzando los alcances del CJM, los de FP quieren establecer ilegal jurisprudencia, solo el interés partidario les interesa, más no así el país y sus problemas.

máximo bernal matos

dni: 41016718

Sobre Edwin Donayre

Señor Director:

El keikismo decidió seguir imponiendo la fuerza de sus votos en pro de sus intereses partidarios y subalternos. Ahora la Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra (FP), con votos exclusivos de FP, decidió responder a la consulta de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad parlamentaria, recomendando que al congresista Edwin Donayre, exgeneral EP, sentenciado a cinco años y medio de prisión por el robo sistemático de gasolina a las FFAA, no se le debe levantar la inmunidad de arresto hasta que se resuelva su apelación en trámite, lo que podría tardar meses, o años.

A diferencia de los otros coacusados y sentenciados por el mismo delito, que sí están en prisión, Donayre seguirá en libertad, únicamente por ser un congresista que siempre vota igual que los keikistas. A ellos más les preocupa las votaciones en el Congreso, que su imagen, cada vez más deplorable, ante la opinión pública.

jorge castañeda arcas

dni: 07571100

Sin silencios cómplices

Señor Director:

Las declaraciones del cardenal Pedro Barreto sobre la nefasta actitud de Fuerza Popular causaron polémica. Una de las críticas más recurrentes señala que Barreto no debería expresarse respecto a la política nacional ya que es representante de la Iglesia. Quienes dicen esto parecen olvidar lo ocurrido en las últimas décadas con Cipriani actuando como operador del fujimorismo. Lo desconcertante en este caso es escuchar a muchas personas en contra de que el cardenal Barreto se exprese. Más allá que se pueda estar de acuerdo o no con lo que dice, deberíamos celebrar que una persona tome posición. Hay temas, como es el caso de la corrupción, en los que no se puede tener medias tintas ni silencios cómplices. Debemos perder el miedo a la confrontación y a todo aquel tema que pueda generar división en cualquier ámbito y sin importar el personaje que esté involucrado.

cristian rebosio aguilar

dni: 73684413