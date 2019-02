2019, el año de las Radios Digitales

Hoy ya nadie se atrevería a cuestionar la transformación digital que viene dándose en los medios de comunicación como una tendencia, una que no tiene vuelta atrás y que crece a velocidades de vértigo. Este fenómeno no es nuevo (pero sí es cada vez más notorio), lo vimos primero con la prensa y las revistas (pioneros en dar el salto a la digitalización para el consumo de sus contenidos) y hoy en día lo vemos ya en muchos canales de televisión de señal abierta y cable.

Las razones de este fenómeno obedecen a un acceso cada vez mayor por parte la población a dos elementos trascendentales que han cambiado nuestra forma de consumir los medios: la tenencia de Smartphone y la masificación de los planes de datos.

Dicho esto, 2019 se perfila como un año clave para el despegue de uno de los medios tradicionales con mayor conexión histórica con su público, y que ha venido realizando su salto al ecosistema digital de manera silenciosa (pero sin pausa): la radio.

Si bien es cierto, plataformas de audio digital como Spotify, Deezer o, incluso, YouTube (pues sí, los usuarios utilizan esta plataforma también como acompañamiento musical), son ya bastante conocidas entre los usuarios para la escucha de canciones, el consumo de las radios en sus versiones digitales (ya sea por medio de aplicativos o en sus propias páginas web) es también algo cada vez más habitual.

Aterricemos cifras, más del 60% de internautas consume alguna plataforma de audio digital diariamente, pero lo más interesante es que más del 35% de ellos escucha contenidos radiales como noticias, entrevistas y transmisiones deportivas, sin mencionar a los que consumen música en la radio digital. Estos números resultan más que atractivos si consideramos que la audiencia de plataformas de audio se ha más que duplicado en los últimos tres años en nuestro país.

Es interesante señalar que cuando se habla de consumo de radios digitales, los usuarios no se limitan a emisoras locales, muchos de ellos consumen también radios de diferentes partes del globo, en busca de ofertas de contenido diferentes. Esto no debe preocupar a ningún ejecutivo de marketing que pueda estar leyendo estas líneas, uno de los encantos de los medios digitales es poder impactar a partir de una audiencia definida y no de emisoras específicas. Sí, lo que se conoce como compra programática es también ya una realidad para el ecosistema del audio digital.

Considerando que este año se llevarán a cabo dos grandes acontecimientos deportivos (Copa América y Juegos Panamericanos), no será sorprendente observar un pico de crecimiento interesante en el consumo de radios digitales. A tomar muy en serio a la radio digital como complemento de la radio tradicional, porque 2019 será su año de explosión como medio de consumo masivo.

(*) Country Manager de RedMas