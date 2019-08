Debemos retomar el rumbo

Fernando Castillo, piloto de planeador. Licencia #44.

La aviación aerodeportiva no ha muerto a pesar de los esfuerzos de quienes deberían fomentarla. Estamos retomando fuerzas para regresar y sacarla adelante con o sin la ayuda de los que deberían, no solo buscar a dónde llevar su apoyo, porque el Perú necesita del transporte aéreo a gritos, pero se comienza desde la niñez y juventud, desarrollando los deportes aéreos y la actividad aerodeportiva en todas sus formas. ¡Ahí vamos! En el vuelo libre tenemos la mejor expresión del arte de volar, incluso, ganando altura ya sea con parapente o planeador. Debemos seguir inculcando estos deportes en nuestra juventud. Es el Estado el llamado a inculcar estos deportes con aeronaves, aeródromos, etc., porque somos un país que requiere de vuelos para mantenerse conectados. El Perú fue líder en aviación, hoy debemos retomar ese rumbo.

Pasión por el vuelo libre

Gerardo Cortada, vocal, Asoc. Peruana de Vuelo Libre.

¡Volar!, un sueño que acompaña al ser humano desde sus inicios, prueba de ello son los seres alados de los sumerios y, en nuestro caso, los petroglifos de Nasca. ¿Nos atrae tanto la libertad del vuelo de las aves, la perspectiva diferente de la mirada desde las alturas o quizás trascender a través de elevarnos y acercarnos a lo divino? Parte de la atracción es el desafío de superarnos con solo unas alas de las formas y materiales más diversos, sin propulsión alguna, a lugares insospechados. Tal vez la relación entre nuestro sentir interno y ese mar de aire exterior lleno de olas, remolinos, dinámicas y térmicas que esperan ayudarnos y acompañarnos en cada vuelo. ¿Pensaría en esto “Santiago el Volador” (Santiago Cárdenas) allá por el año 1742 cuando observaba a las aves desde el cerro San Cristóbal? Esperemos desarrollar la pasión por el Vuelo Libre en nuestro país.