Fotocheck político de febrero

Pedro Barreto. El cardenal tuvo que retroceder en la forma, pero en el fondo el mensaje ya ha sido enviado: punto a favor del antifujimorismo. El incidente muestra que las divisiones internas en la Iglesia Católica son paralelas a las de la política laica. Se vio que algunos liberales, no todos, prefieren a sus sacerdotes más recatados.

Verónika Mendoza. Sigue en top de la aprobación a precandidatos. Pero su nuevo acercamiento a la izquierda más radical la ha puesto en una situación contradictoria, y la está obligando a buscar un nuevo lugar en la escena nacional. Así, convivirían en ella bases electorales ultras y un discurso que coquetea con la moderación.

Marcelo Odebrecht. Con el viaje de los fiscales al Brasil, se supone que esta es la semana decisiva, con el desembalse de todo aquello que no ha dicho hasta hoy. Con acusaciones y papeles. A la vez el acuerdo con el Estado ha entrado en un periodo de cuestionamientos, en especial por el monto de los pagos de la empresa.

Daniel Salaverry. Sus cifras de aprobación siguen creciendo. Logró hacer retroceder el viejo ordenamiento en el Congreso, pero todavía no logran lanzar uno nuevo. La bancada FP no está tan aislada ni tan arrinconada como se esperaba. Las propuestas populares del Ejecutivo ya no vienen tan fuertes.

Javier Velásquez Quesquén. Descubrió de pronto que la relación con Fuerza Popular era más pegajosa de lo que suponía, y que para FP nunca fueron aliados. El hecho es que no todos en la bancada aprista vienen buscando una imagen más independiente, aunque no está claro qué quieren hacer con esa nueva situación.

César Villanueva. El presidente visita a los damnificados, pero el alivio y la reconstrucción le caen de lleno al primer ministro. La mezcla de catástrofes, conflictos y gobernadores buscando más atribuciones es un cóctel complicado. Como si la PCM fuera en el fondo unos tres ministerios diferentes.

Martín Vizcarra. Buscando ampliar el oficialismo en el Congreso. En duda sobre un viaje de Estado programado a Portugal. Los huaicos le van a costar algunos puntos de popularidad. La oposición hace esfuerzos por subirlo a la balsa de los acusados. Políticamente respira bien, pero necesita oxígeno administrativo.