Reflexiones de febrero

-¿Qué tiene que pasar? ¿Un diluvio, que mueran millones de compatriotas? Cada verano en el que las inclemencias de la naturaleza nos enrostran las inclemencias del hombre nos recuerda que no hay que construir en las quebradas, que no hay que asentarse en las riberas de los ríos, lo de siempre, pero nada cambia. Se vuelve a hablar de ordenamiento territorial, pero pasa la estación y nos olvidamos hasta el próximo desastre. Los ciudadanos piden ayuda, pero insisten en el error, en la negligencia, en exponerse al peligro. Los puntos críticos están registrados. Hay que mover a estos ciudadanos, hay que dirigirlos, darles las facilidades, pero también hay que obligarlos. Lo desconcertante es que estamos hablando del clima, pero aquí también cabe la reflexión acerca de una fantasma aún mayor: un gran terremoto.

-El escándalo Lava Jato nos sigue golpeando y nos va a seguir golpeando. Ciertamente a la clase política, pero en realidad a la sociedad en su conjunto, por todas las teclas que nos mueve. Hay un antes y un después, un hito: de ahora en adelante ya no vale decir yo no sabía, yo no me reuní, yo no sé. A partir de los sucesivos procesos electorales, locales, regionales y nacionales, los candidatos tienen la obligación de saber de dónde proviene cada centavo de sus aportes de campaña.

-El congreso no aprende. El caso de Edwin Donayre sigue encaramándose como uno de los desaciertos más descarados del parlamento con, tal vez, la menor aprobación de la historia republicana. La cosa es muy clara, el antiguo código de procedimientos penales, con el cual fue juzgado por el “gasolinazo”, no admite la sentencias con efecto suspensivo. Es decir, esta no tiene que estar firme y en última instancia para que sea ejecutada. ¿Qué interfiere entonces? El congreso, léase los votos de Fuerza Popular, interfiere con el Poder Judicial. El blindaje es clarísmo y la ciudadanía y lo sabe y tomará debida nota. El tema del ex fiscal de la nación Pedro Chávarry ya es llover sobre mojado.