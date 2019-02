Lourdes Flores asegura que "no hay inconducta" en audio con Cánepa

Luego que el programa Panorama anunciara a través de si Twitter la difusión de un audio entre Lourdes Flores y un aspirante a colaborador eficaz, la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) se pronunció mediante su cuenta en la red social, asegurando que "no hay inconducta" en la conversación que tuvo con esta persona.

La ex candidata presidencial y metropolitana reveló que este aspirante es Horacio Cánepa, quien anteriormente la había acusado que Odebrecht habría entregado 500 mil dólares a la campaña de Flores Nano en las elecciones generales del 2006. Además, indicó que la conversación fue grabada sin su consentimiento, afirmando no haber delito en ese diálogo.

Esta noche, @PanoramaPTV sacaría una “bomba” que no sería otra cosa que el audio de una conversación entre Horacio Cánepa y yo, grabada sin mi consentimiento. Ante su contenido me reafirmo en lo dicho: no hay ninguna inconducta. (1/3)