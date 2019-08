Vizcarra: “En la campaña nunca participé en temas económicos, sino políticos”

El presidente Martín Vizcarra reafirmó que durante la campaña presidencial de Peruanos por el Kambio (PPK) nunca participó en reuniones vinculadas a temas financieros y solo lo hizo para asuntos de carácter político.

De acuerdo con la declaración de un aspirante a colaborador eficaz –hecha pública este lunes en un informe de Canal N– la empresa Construcción y Administración Sociedad Anónima (CASA), parte del 'Club de la Construcción', entregó 100 mil dólares al partido PPK.

Para concretar la entrega del dinero –según la versión– hubo una reunión en la casa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y en presencia del entonces jefe de campaña y hoy presidente Vizcarra.

Además, el informe señala que estuvo presente también Marcos Prialé Marquina (exdirector del Comando Nacional de Personeros de PPK el 2016), de quien el informante señala que se contactó para conseguir el aporte con Rodolfo Prialé de la Peña, representante de la empresa CASA.

"No, en absoluto, nosotros nunca hemos participado en los temas financieros del partido Peruanos por el Kambio. Nuestra participación ha sido exclusivamente de carácter político", dijo el presidente.

Fuego cruzado

El mismo lunes la vicepresidenta Mercedes Aráoz afirmó que Marcos Prialé aportó dinero para la campaña de PPK, aunque de manera personal y no como parte del 'Club de la Construcción'.

"Sí aportó, no hay duda. Lamentablemente hubo detalles en los cuales yo misma le dije (a Marcos Prialé) no me des nada. Me daba la impresión de que buscaba sacarle provecho después al Gobierno. Nunca fue una persona que me inspirara confianza", dijo Aráoz.

Según el delator, el dinero fue puesto en manos del excolaborador de campaña de PPK Alfonso Grados, pero él lo negó.

Ayer por la tarde, mediante comunicado, el Comando Ejecutivo Nacional (CEN) de PPK exigió que el Congreso forme una comisión investigadora sobre los eventuales actos de corrupción del 'Club de la Construcción'. Asimismo, calificó de grave lo dicho por Aráoz y sostuvo que en los informes de gastos de campaña del 2016 no existen aportes ni de Marcos Prialé Marquina ni de Rodolfo Prialé de la Peña.

Por la noche, también por comunicado, Aráoz negó haber dicho o dado fe de que Marcos Prialé haya aportado dinero para la campaña de PPK y menos que lo hiciera en presencia de Kuczynski, Vizcarra o Grados. Acusó al CEN de PPK de atribuirle palabras que, dice, nunca pronunció y ofreció su colaboración en una investigación del Congreso.

El dato

- Exigencia. Marcos Prialé negó estar relacionado con alguna donación del 'Club de la Construcción', así como haber participado en la cita en casa de Kuczynski para pactar la entrega de dinero. Exigió a Aráoz que aclare sus declaraciones respecto a que habría aportado dinero a la campaña electoral de PPK.