Andorra reportó que Odebrecht transfirió US$ 13.2 millones en sobornos a peruanos

"Te paso el contrato que me han pasado nuestros amigos para que lo firmes y me lo mandes escaneado lo antes posible. Este contrato es el que justifica la recepción de los fondos. Un abrazo. Sisco", escribió el gerente en Montevideo, Uruguay, de la Banca Privada D'Andorra (BPA), Francesc Pérez Giménez. El destinatario del correo electrónico, fechado el 2 de septiembre de 2012, era el exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), durante el gobierno de Alan García, Santiago Chau Novoa. Al aludir a "nuestros amigos", como indica Pérez en el correo, se refería a la constructora Odebrecht. Y cuando dice "fondos", alude a la coima. En efecto, al día siguiente, 3 de septiembre de 2012, Odebrecht abonó a Chau un soborno de 400 mil dólares a nombre de la cuenta de la compañía Ulton Finance. Era el pago para que Santiago Chau, como miembro del comité de licitación del Tren de Lima, favoreciera a la compañía brasileña.

Los correos electrónicos entre Francesc "Sisco" Pérez de la BPA y Santiago Chau son parte de los más de 4 mil folios que las autoridades de Andorra han entregado al Equipo Especial Lava Jato sobre las cuentas que Odebrecht ordenó abrir para transferir coimas a exfuncionarios del régimen aprista de García. En muchos casos, como en el de Santiago Chau, "Sisco" Pérez llegaba a Lima especialmente para recoger los documentos que eran necesarios para abrir las cuentas secretas a nombre de "offshore" de Panamá. Como puede apreciarse en el cuadro que resume las cuentas hasta el momento detectadas, las presuntas coimas de Odebrecht ascienden de momento a 13 millones 280 mil 444 dólares.

En un informe escrito entregado a las autoridades de Andorra, y que ahora está en manos de sus pares peruanos, "Sisco" Pérez relató cómo fue que tuvo que abrir las cuentas a los peruanos en la BPA: "Quiero remarcar que Odebrecht era cliente de BPA y llega a dicha entidad por el señor Andrés Sanguinetti (Barros), conocido como 'Betingo'. Desde la Dirección del Área Internacional fui informado por Odebrecht que presentaría clientes a BPA para banca privada. Y, puesto que 'Betingo' no hacía banca privada, fui informado a su vez que mi función era recoger la documentación de dichos clientes y transferirla a Andorra, lugar donde se abrieron todas y cada una de las cuentas, así como las sociedades offshore a través de BPA Serveis".

Servicio Exprés

"Sisco" declaró que solo cumplía con las órdenes derivadas de sus jefes, con lo que pateaba la pelota de la responsabilidad a estos por abrir cuentas para el pago de las coimas de Odebrecht.

"Una vez 'canalizada' dicha documentación (de los clientes), y una vez aprobado todo por Compliance (cumplimiento de requisitos), la entidad BPA Andorra procedía a abrir las cuentas a través de su Área Internacional, cuyo director era mi Superior directo (en un primer momento fue Xavier Mayol; Joan Cejudo; Enrique Gracia -muy poco tiempo- y finalmente Xavier Campos)", identificó "Sisco" Pérez. "Si la cuenta era abierta y el cliente quería invertir su dinero en activos financieros (acciones, fondos de inversión, bonos, etc.), entonces yo intervenía ejerciendo mi trabajo que no era otro que asesor financiero".

La resolución de trabajar con Odebrecht también provino de un mandato de BPA en Andorra.

"Toda la documentación se 'canalizaba' a través de BPA Uruguay, porque así lo decidieron los superiores, decisión que respondía a una política comercial, teniendo en cuenta que Odebrecht había sido presentado por 'Betingo' a BPA y 'Betingo' trabajaba en la oficina de Montevideo, Uruguay, conmigo", explicó.

Nada sé

Para mayores señas, "Betingo" es hermano por parte de padre del expresidente uruguayo José María Sanguinetti, quien tuvo un papel activo a favor del frustrado pedido de asilo que hizo el exmandatario aprista Alan García, después que el Equipo Especial del Caso Lava Jato logró que se dictase impedimento de salida del país en su contra.

El andorrano Pérez narró que para abrir la cuenta del exviceministro de Transportes el aprista Jorge Cuba Hidalgo, trató con el sobrino de este, Víctor Muñoz Cuba.

"He de decir como en otros casos he dicho, el señor me fue presentado al banco por Odebrecht, como ingeniero informático. Con el señor Muñoz Cuba se procedió de la misma manera que con los demás clientes presentados por Odebrecht. Sobre la cuenta abierta por Muñoz Cuba, y sobre las transferencias efectuadas en dicha cuenta por Aeron y Klienfeld (empresas de fachada de Odebrecht), respondían al pago de la prestación de servicios de Muñoz Cuba al grupo Odebrecht", informó Pérez.

Víctor Muñoz Cuba fue quien abrió la cuenta a nombre de Hispamar International, en la que Jorge Cuba Hidalgo y el exmiembro del comité de licitación del Tren de Lima, Edwin Luyo Barrientos, recibieron sobornos por 3 millones 830 mil dólares.

Sin embargo, en el caso del exjefe del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) Juan Carlos Zevallos, fue este exfuncionario del gobierno aprista de Alan García, quien viajó hasta Montevideo para gestionar la apertura de una cuenta en la BPA. Lo hizo bajo recomendación de Odebrecht. Y sostuvo un encuentro para dicho fin con Francesc "Sisco". Así lo contó él mismo.

"Zevallos viajó a Montevideo junto a Roddy Rivas Llosa para informarse sobre la apertura de una cuenta bancaria, cliente también referido y enviado por Odebrecht. Las transferencias referidas de Klienfeld (empresa de fachada de Odebrecht) a favor de Juan Carlos Zevallos ni fueron realizadas por mi persona ni autorizadas. Dichas transferencias fueron seguramente solicitadas por Klienfeld a su gestor o al gestor que lo sustituyera en caso de no encontrarse el gestor de Odebrecht en la oficina. Y este las reenviaría al Área de Internacional de la BPA Andorra para que fueran o no autorizadas y, en caso de serlo, realizadas desde Andorra", manifestó en detalle.

Odebrecht depositó a Zevallos, cuya cuenta era SR 442096, hasta 780 mil dólares. Como jefe de Ositrán, Zevallos validó hasta en 8 veces los supuestos avances de obras de la Interoceánica Sur, requisito que necesitaba Odebrecht para que el estado le pagara.

Pérez está procesado por las autoridades de su país por su relación con las cuentas en las que Odebrecht depositó coimas a exfuncionarios públicos, entre otros. Sin embargo, alega que no sabía nada y que preguntasen a los que fueron sus jefes.

"No he gestionado la apertura de cuentas en BPA de Andorra para recibir fondos de origen ilícito. Me he limitado a ser un mero transmisor de la documentación requerida por la entidad. Todas las prestaciones de servicios efectuadas por los clientes de BPA Andorra a Odebrecht coincidían plena y absolutamente con su propia actividad", alegó. Pasaron millones de dólares en coimas por las narices de Francesc "Sisco" Pérez Giménez y nunca sospechó nada. Una versión difícil de convencer.

Expedientes de Andorra incluyen pasaportes de los coimeados

Entre los documentos que las autoridades de Andorra enviaron al Perú sobre las cuentas descubiertas en la BPA, se incluyen los pasaportes de las personas a las que Odebrecht transfirió presuntos sobornos.

Aparecen los de Jessica Tejada Guzmán y Miguel Navarro Portugal, testaferros de Jorge Cuba Hidalgo, Edwin Luyo Barrientos y Mariella Huerta Minaya, quien se encuentra prófuga de la justicia.

También los pasaportes de Santiago Chau Novoa, Juan Carlos Zevallos Ugarte y del exvicepresidente de Petroperú y amigo de Alan García, Miguel Atala Herrera. Y a ellos se suma, el exárbitro que benefició con resoluciones por 300 millones de soles a favor de Odebrecht Horacio Cánepa Torre.

Jorge Peñaranda Castañeda, de la compañía Alpha Consult, quien hizo estudios de factibilidad de varias de las obras en las que Odebrecht participó en solitario o en consorcio y en las que pagó coimas, es otro de los personajes cuyo pasaporte fue encontrado en los archivos de la Banca Privada D'Andorra (BPA).