Pablo Sánchez: Admitir denuncia fue una decisión "equivocada" del Congreso.

El fiscal supremo Pablo Sánchez cuestionó que la Comisión Permanente del Congreso haya decidido admitir la denuncia constitucional en su contra por la fuga del ex juez supremo César Hinostroza. El ex fiscal de la Nación consideró que esta decisión es "apresurada".

"Me parece que es una decisión muy apresurada. No han estudiado debidamente el caso y obviamente es un mal mensaje para quienes investigamos casos de corrupción. Estoy verdaderamente sorprendido. Los fiscales que investigamos objetivamente, no empañamos ni protegemos a ninguna persona que ha cometido delitos. Nos parece equivocada esta decisión", dijo en Canal N.

En ese sentido, Pablo Sánchez explicó que él cumplió con lo que le correspondía para evitar la fuga del exmagistrado, quien hoy se encuentra preso en España: ordenar el impedimento de salida del país y solicitar la videovigilancia.

"Yo abrí la investigación en julio del año pasado. Dispuse las medidas de impedimento de salida del país y ordené la videovigilancia. Yo no podía pedir la detención preliminar", señaló. Sobre este último punto, el fiscal explicó que la ley, sin una destitución a Hinostroza por parte del Congreso, protegía al exjuez de una detención.

En otro momento, también sostuvo que la División de Alta Complejidad de la Policía Nacional (Diviac) debía cumplir con la orden de videovigilancia, atribuyéndole a este departamento de inteligencia la responsabilidad de seguir los pasos de César Hinostroza.

"Si la Policía no cumplió debidamente su función es cuestión de ellos, no mía. Es una decisión que debe investigarse dentro de la Policía. Yo ordené a la Diviac no solo el impedimento sino también la videovigilancia", sostuvo.