César Villanueva: "Interpelación por fuga de Hinostroza no tiene sustento".

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, estuvo en el ojo de la tormenta el fin de semana. Un programa dominicial reveló que el exjuez César Hinostroza fugó del país pese a tener una orden de videovigilancia.

En ese sentido, la congresista Yeni Vilcatoma le atribuyó la responsabilidad al premier por "omisión de información" y anunció que preparará una moción de interpelación en su contra.

Fuga de César Hinostroza

A usted la congresista Yeni Vilcatoma le asume la responsabilidad de la fuga de César Hinostroza y en ese sentido estaría por presentar una moción de interpelación en su contra, ¿qué le parece?

Cualquier congresista, no solamente la señora Vilcatoma, tiene la potestad de hacer las denuncias que considere. Eso es una potesdad de legislador. Otra cosa es que tenga fundamentos. En este caso específico, no tiene ningún fundamento. Primero porque un proceso de investigación de acciones de vigilancia nace a partir de una decisión fiscal. [...] En todo ese proceso es exclusivamente una relación policía y el equipo de investigación, no hay una intervención ni de opinión ni mucho menos de hecho de algún funcionario del Ejecutivo. Tanto que eso mismo lo ha señalado el doctor Pablo Sánchez, en la medida que ha señalado que ha dado la carpeta fiscal pero que él no ha tenido que informar sobre el contenido a través del órgano de investigación y que es estrictamente reservada.

Se le acusa de haber omitido información sobre la fuga del exjuez...

Si nosotros hubiésemos opinado o intervenido durante ese proceso de investigación, hubiésemos viciado la investigación porque no tenemos competencia para eso. Nosotros nos hemos enterado de la fuga el 17 de octubre, creo. No antes. Ese mismo día que nosotros nos hemos entrerado, ya formalmente, es que salimos a una conferencia de prensa pública en Palacio, encabezado por mi, el ministro de Justicia y el ministro del Interior en ese momento, el general Medina. Fruto de eso, asume -de manera injusta- esa responsabilidad el ministro del Interior, porque consideró que aún cuando él no tiene nada que hacer en el tema, era de una manera el gestor. Y hace su renuncia.

Eso quiere decir que ¿el exministro Medina no tuvo información del trabajo de la Diviac en casa de Hinostroza?

Tampoco. La investigación era estrictamente reservada. Si él hubiese tenido información antes, con toda seguridad nos hubiese trasladado la información, porque ya era un elemento diferente del proceso. Eso es en sencillo la situación, tanto es así que hasta el día de hoy no hay un informe definitivo sobre lo que esos vídeos pueden haber arrojado. Lo que no es correcto es que toda esta información uno se entera por la televisión, porque ciertamente se consideraba que estaba involucrado el premier Villanueva, lo cortés era por lo menos que me ubicaran, que me llamaran y me dijeran: ¿qué le parece esto?.

¿Nunca lo llamaron?

Nunca me llamaron. Me he enterado viendo el programa dominicial. No es lo correcto también.

¿No justifica entonces que por eso lo citen al Congreso?

Si por esa medida se justifica que me llamen al Congreso, no lo podemos detener. Pero si hagamos las aclaraciones y las muestras que justifiquen nuestras aclaraciones en el momento que así sea.

Bancada oficialista

Ayer, en horas de la tarde, la bancada de Peruanos por el Kambio se reunió con el presidente Martín Vizcarra, en búsqueda de "limar asperezas". A su salida de Palacio de Gobierno, los legisladores confirmaron que nueve de los once miembros de la bancada, serán parte del oficialismo que apoya al jefe de Estado.

Cabe destacar que a dicha reunión no acudió Juan Sheput, por decisión propia, y Gilbert Violeta, por un asunto médico.

¿Cómo va la relación con la bancada PpK luego de la reunión? ¿Influye en algo las investigaciones al partido por el caso de los presuntos aportes del 'Club de la Construcción' a la campaña presidencial de Kuczynski?

Toda la investigación que haya sobre estos hechos, tanto con el expresidente Kuczynski como con cualquier otro, es un papel que le corresponde a la investigación fiscal en primera instancia, luego, si eso justifica, el Poder Judicial. Allí nosotros no tenemos arte ni parte, no podemos opinar lo que es correcto o incorrecto. Solo desear que todo se maneje en el estricto marco del respeto al derecho. Las relaciones con la bancada PpK, son relaciones cordiales con las cuales no tenemos problema. Si ellos lo tienen, serán ellos los que tendrán que decirlo.

¿Cómo fue la reunión del Ejecutivo con la bancada?

Ayer, después de atender lo urgente que es la reunión con el Comité de Emergencia Nacional, hemos tenido una reunión con la bancada de lo que sigue llamándose PpK, porque están en el tema de cambiar el nombre. Ese tema es de ellos. Ha sido una conversación de encuentro de prioridades en las que coincidimos. No tenemos más que comentar en eso.

¿Como Ejecutivo, ustedes consideran a la bancada Peruanos por el Kambio como el oficialismo?

Nosotros, a partir del presidente que ha liderado la mesa de conversaciones, se ha quedado en que hay una relación cordial y cercana con la bancada PpK y también, obviamente, con todas las bancadas. Sería de nuestra parte poco político y poco correcto no tener relación también con las otras bancadas. Las tenemos y la vamos a seguir teniendo porque, lo que importa es qué hacemos para ponernos de acuerdo por las cosas de prioridad para el país. En esa condición vamos a tener claro que vamos a tener buena relación con aquellos que tengan la predisposición y coincidamos en propuestas o proyectos. Es bueno que cuando no coincidamos ellos hagan las críticas constructivas.

Y eso claramente es parte de la democracia...

Si, es parte de la democracia. Entonces, estamos con esa situación, que no hay un rompimiento de relaciones, muy alejado de eso.

Entonces, ¿se podría decir que el Ejecutivo no tiene oficialismo?

No, yo considero que será la bancada oficialista (PpK) mientras ellos consideren que deben serlo. Porque la duda solamente estanca en el campo de la acción y ha habido una voluntad y buen deseo de establecer vínculos coincidentes en líneas centrales de gobierno como el tema económico, defensa nacional, gobierno inferior, el tema social, lucha contra la corrupción.