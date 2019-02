El Informante: Anticorrupción al gusto, por Ricardo Uceda

Uno de los temas de actualidad es la condena judicial contra el congresista Edwin Donayre por su responsabilidad en el robo de gasolina cuando era general del Ejército. El Congreso carece de pretextos para impedir el levantamiento de su inmunidad. No hay forma de sospechar que hubo motivación política en su procesamiento. Además, la sentencia procede de una denuncia bien fundamentada del Ministerio Público. ¿Quién la hizo? La fiscal superior Escarleth Laura. Es la misma que ha abierto investigación preliminar contra el fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción por supuesto abuso de poder en el allanamiento de las oficinas de los asesores del ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

En un caso, la fiscal habría actuado efectivamente contra la corrupción. En el otro, habría sido un instrumento de los corruptos. Estamos acostumbrados a estos contrastes. Es una anticorrupción a la carta: plausible cuando se dirige a enemigos políticos, repudiable cuando toca a nuestros héroes.

Algo razonable

La fiscal Laura, quien ha sido juez en Tacna, tiene antecedentes de probidad. Aunque suele apreciarse a estos magistrados acusadores por sus denuncias, es mejor hacerlo por las condenas obtenidas. Aparte de la sentencia contra Donayre cuéntese en el caso de Laura la confirmación de la sentencia contra altos funcionarios del Banco de Materiales, por negociación incompatible, en 2015; o la que en 2017 permitió la condena a ocho años de prisión a una jueza que pidió una coima en Breña. Nada espectacular. Pero son casos de corrupción cotidiana que llegaron a ser castigados sin el auxilio de la prensa.

Ahora bien, no sería la primera vez que un magistrado con antecedentes de honestidad haya vendido, de pronto, su alma al diablo. Se han dado casos. Pero la resolución de Escarleth Laura que activó los misiles del activismo anticorrupción está repleta de fundamentación. Y de razonabilidad, una condición sustancial de cualquier dictamen de la justicia. Si ella ya cayó en las garras de la corrupción, los signos de este secuestro no se han mostrado.

Dos negativas

Para comenzar, Escarleth Laura no se compró todas las presunciones de Chávarry. Desestimó su denuncia contra el fiscal José Domingo Pérez basada en que este lo habría presionado ilegalmente. Pérez, ya se sabe, trató a Chávarry como un miembro más de la supuesta organización criminal de Keiko Fujimori, culpándolo de obstruir a la justicia para beneficiarla. Sin embargo, la fiscal Laura opinó que su actuación no alcanzó estándares de violencia contra la autoridad, el tipo de delito involucrado, y que un Fiscal de la Nación, en todo caso, debería estar equipado para resistir presiones de cualquier índole. Buen punto. Podríamos añadir que no es ejemplar la actitud de fiscales –o de periodistas peleones– que chillan al menor intercambio de golpes.

Tampoco halló motivos para investigar al fiscal José Domingo Pérez por prevaricato, un cargo que Pedro Chávarry hizo extensivo al juez Richard Concepción. Lo habrían cometido, de acuerdo con la denuncia, al producir el allanamiento de oficinas bajo su protección. Pero ninguno de los magistrados, según Escarleth Laura, dictó norma ilegal ni se apoyó en hechos falsos o leyes derogadas, los tres supuestos que exige el prevaricato para configurarse. En cambio la fiscal sí encontró una posible irregularidad tanto en el pedido de Pérez para intervenir oficinas de asesores de Pedro Chávarry como en la autorización del juez Concepción. La ilegalidad habría consistido en burlar el procedimiento de prerrogativa constitucional aplicable a oficinas dependientes del Fiscal de la Nación.

¿Qué problema?

El centro de la problemática es que Pedro Chávarry, para ser investigado preliminarmente, requería que otro fiscal supremo hiciera la indagación previa y que un juez de ese nivela autorizara los allanamientos. Es el trámite inicial que se siguió con César Hinostroza. Para lo cual, el primer paso es poner en conocimiento de los hechos indiciarios al Fiscal de la Nación, mediante comunicación formal. Esto ya hizo el fiscal Pérez el 21 de diciembre del 2018, al emitir la Disposición 94, en la cual sostiene que Chávarry realiza actos de encubrimiento personal y real en favor de la imputada Fujimori. Menciona hechos que lo revelarían: la remoción de una de las fiscales del equipo de Lava Jato, la contratación de un asesor de enlace con el Parlamento, y el mantenimiento de un fiscal no grato en la Unidad de Cooperación Internacional. Luego sobrevino el allanamiento. La pregunta que se hace la fiscal Laura es: ¿la diligencia fue para corroborar las presunciones de la Disposición 94? En ese caso, sugiere, Pérez habría ido más allá de sus atribuciones. En lo mismo podría haber incurrido Concepción.

La interrogante no es menor porque el fundamento de la solicitud y el visto bueno del allanamiento fue la necesidad de esclarecer la relación entre Chávarry y Fuerza Popular. La fiscal Laura arguye que es necesario investigar esto, junto con otros episodios controversiales de la diligencia como el lacrado de oficinas. Ha dispuesto que tanto Pérez como Concepción le alcancen sus razones. ¿Cuál es el problema? Es probable, como anticipan algunos expertos, que si hay argumentos sólidos se disponga el archivamiento de la investigación.

Las recusaciones

Lo que no puede aceptarse es que los magistrados que actúan contra la corrupción sean considerados intocables. Así como en el proceso contra Fuerza Popular tuvieron actuaciones sobresalientes, la Segunda Sala Penal de Apelaciones desnudó errores importantes. Por ejemplo, que la resolución de prisión preliminar contra Keiko Fujimori, a cargo del juez Concepción, fue un “copia y pega” del requerimiento del Ministerio Público. O que la prisión preventiva de Ana Herz fue consumada sin que en el requerimiento fiscal ni en la resolución judicial figuraran imputaciones específicas. Finalmente, el juez Concepción se fue de lengua y terminó apartado por adelantar opinión. Aunque en su momento esta decisión fue considerada –como ahora ocurre con la resolución de la fiscal Laura– un contraataque de la corrupción, terminó siendo socialmente aceptada pese al amplio respaldo popular del magistrado. La explicación pública de la Segunda Sala fue razonable y convincente.

Este colegiado fue después objeto de una recusación por parte del Fiscal Superior Rafael Vela. Le hizo el mismo cargo que se le imputó a Concepción: falta de imparcialidad. La Primera Sala Penal de Apelaciones acaba de declarar improcedente el pedido. De acuerdo a ley, el colegiado que resuelve una recusación no puede ser recusado. De lo contrario, a esta recusación seguiría otra, y luego otra, en una búsqueda ilimitada del tribunal que mejor se adapte al gusto litigador.