Exigen a FP dejar de blindar al general Donayre

Después de dos meses, la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Rosa Bartra, emitió un informe sobre el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria contra Edwin Donayre, congresista de Alianza Para el Progreso sentenciado por el robo de combustible a las Fuerzas Armadas, a fin de que sea debatido en la sesión de hoy. Sin embargo, el vocero de Nuevo Perú, Richard Arce, calificó de burla que ese grupo de trabajo no haya tenido en el documento la precisión que correspondía, dada la necesidad de resolver con prontitud el pedido del Poder Judicial de encarcelar al legislador de APP, ya sentenciado a cinco años y seis meses de prisión efectiva. En esa línea, insistió en que el mencionado informe no debería tomarse en cuenta porque no es vinculante.

En tanto, Edmundo del Águila (AP) consideró que el pedido del levantamiento de la protección parlamentaria de Donayre debe resolverse lo más pronto posible. En ese sentido, afirmó que la sentencia debe cumplirse inmediatamente.

Por su lado, el portavoz de Alianza Para el Progreso, César Vásquez, dijo que hoy su bancada tomará una decisión sobre el caso Donayre, precisamente integrante de esa bancada.

El representante del Frente Amplio, Hernando Cevallos, también consideró que no se puede seguir esperando a lo que diga la Comisión de Constitución.

Jorge Meléndez, vocero de Peruanos Por el Kambio, se sumó a quienes rechazan la maniobra de Constitución.