Alianzas peligrosas

Señor Director:

Si bien más de uno vio la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela como una posible salida al régimen de Nicolás Maduro, hoy existe un clima de incertidumbre ante las declaraciones del presidente interino, quien admitió que consideraría autorizar intervención de Estados Unidos. La situación de Venezuela, entre Maduro y Estados Unidos, debe llevar a que los políticos reflexionen con respecto a las alianzas que hacen con tal de lograr sus propósitos. Lamentablemente, a nivel mundial, se ha visto que diversos grupos políticos parecen dispuestos a pactar con quien sea necesario con tal de llegar al poder. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri no ha tenido reparos al unir a su causa a los ultraconservadores con tal de vencer al kirchnerismo. Mientras que, en España, ciudadanos y el Partido Popular parecen tener ceguera selectiva ante el discurso fascista de Vox. Nuestro país no ha sido ajeno a estas alianzas. Se ha podido ver a FP llevar la bandera del grupo homofóbico ‘Con mis hijos no te metas’ con tal de sumar votos. Si bien realizar concesiones o formar alianzas en la política no está prohibido ni es inmoral, los partidos deben ser muy cuidadosos a la hora de hacerlo porque pueden terminar manchando lo que originalmente tenía una finalidad altruista. La población debe fijarse con qué grupos se alían sus políticos porque eso dice mucho de sus prioridades.

Cristian Rebosio

DNI: 73684413

Terrenos rurales

Señor Director:

El domingo aparecieron comentarios de Juan Carlos Tafur y del periodista Edgar Jara, que entrevistó al ministro de Energía y Minas, que afirmó que la gente siente que no es dueña de nada. Tafur señala “que se culmine la titulación rural y que esta contenga derechos del subsuelo, y ya veremos cómo se aceptarán inversiones mineras justas.” No es posible fijar sólo a los terrenos rurales derechos sobre el subsuelo. La constitución es clara sobre los recursos minerales. Desde la Ley 26505, en julio 1995, los mineros han estado alquilando o comprando los terrenos superficiales, si habían pasado a la etapa de explotación. Los montos que se están pagando son superiores.Las autorizaciones de operación que otorga el MINEM exigen la autorización previa del propietario del terreno, y el proceso de consulta de pueblos indígenas, si una comunidad está involucrada. Conga posee la propiedad de todos los terrenos superficiales, los que conocen el tema son escépticos de este planteamiento que hizo De Soto. Además se tendría que reformar todas las leyes tributarias, y eliminar la intangibilidad de los terrenos comunales,que está en la constitución. Es saludable que se termine con la titulación rural. Tenemos el satélite más moderno de Sudamérica pero no un catastro rural terminado.

María Chappuis

Ingeniera de minas y economista

Precisiones

Señor Director:

Activos Mineros S.A.C. es una empresa del Estado que tiene como actual presidente del directorio a Karl Georg Maslo Luna Dawson, que ocupa el cargo desde el 19 mayo del 2018. Sin embargo, en la nota publicada el 7 de febrero del 2019, en la página 5, de la sección Positivo-Negativo, con el titular “Ricardo Labó Fossa”, se da a entender, en la redacción de este medio periodístico, que el señor Labó Fossa es el actual presidente de Activos Mineros S.A.C., cuando ello no es así, según lo indicado anteriormente. Por todo lo expuesto, solicito sirva gestionar una carta de rectificación, a fin de aclarar esto ante la opinión pública, con información veraz.

antonio montenegro

gerente general