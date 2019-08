Bancada de PPK se reúne hoy con Vizcarra para limar asperezas

El presidente Martín Vizcarra y el premier César Villanueva se reunirán hoy –por segunda vez en el 2019– con la bancada del partido Peruanos por el Kambio (PPK) para resolver las discrepancias y el distanciamiento entre el Ejecutivo y el oficialismo.

Se espera que salga humo blanco.

Ayer por la tarde, el jefe del Gabinete, en diálogo con este diario, consideró que la relación entre el gobierno y PPK es normal. "Seguimos siendo cordiales", expresó pese a las críticas recibidas por oficialistas como Juan Sheput.

Para Villanueva Arévalo, los cuestionamientos a su desempeño son reflejo de que una facción de PPK aún no supera que él haya liderado la vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski en el 2017.

Pero Sheput refutó que ese sea un incidente olvidado. "Lo que no ha sido resuelto –agregó el legislador– son los lineamientos adoptados por el jefe del Estado y el primer ministro, que no estarían acorde al Plan de Gobierno que llevó a Vizcarra Cornejo a la vicepresidencia el 2016".

Incluso Sheput calificó al Ejecutivo de ser 'progresista' mediante las propuestas de matrimonio igualitario y no reelección de congresistas.

"Está más cerca del plan de Verónika Mendoza", acusó Sheput, quien dijo que no acudirá a la convocatoria por actividades parlamentarias.

Sin embargo, las declaraciones del oficialista no representan para Villanueva una posición unánime de PPK y menos un distanciamiento: "Ellos tienen criterios diferentes que deben aclararse internamente", recomendó.

Sheput le recordó que su bancada siempre se reúne, pero agregó que todo tiene un límite y es un tema recurrente desde marzo del año pasado. "Mis colegas se niegan a ver la realidad. Creen que una invitación a Palacio es una reunión social, no una de política", añadió.

Se le consultó si piensa retirarse de la bancada de PPK y respondió que "como político, no anuncio, sino actúo".

Mientras tanto, Villanueva apela a que el Gobierno pueda dialogar con todas las bancadas, e incluso opina que el actual desempeño de la Bancada Liberal es más constructivo que el de la oficialista.

Esa perspectiva agrada al congresista Carlos Bruce. "La Bancada Liberal, por ejemplo, no es oficialista, pero si lo fuera, a mí no me causa ninguna molestia. Nuestra bancada los ve como amigos. Y en muchas ocasiones votamos igual", refirió.

Posición discrepante tuvo el vocero de PpK, Jorge Meléndez, quien dijo a este diario que el respaldo de la Bancada Liberal al Ejecutivo forma parte del "oportunismo político". "Muchas bancadas querrán acercarse al Gobierno", dijo.

Con esta declaración, el legislador Meléndez aseguró que no comparte la posición de Bruce respecto a recibir con los brazos abiertos el apoyo de la Bancada Liberal. "Nosotros respondemos al mandato popular", acotó.

Pero el congresista liberal Alberto de Belaúnde precisó, por su parte, que no les quita el sueño ser oficialistas.

Por otro lado, Meléndez recapituló que el último viernes hubo una sesión de los secretarios generales del partido PPK y la postura adoptada fue brindar apoyo mayoritario al jefe del Estado. También adelantó que hoy se analizará la continuidad de Villanueva.

"Vizcarra ha sido un paraguas protector para el Gabinete y por eso no se ha notado el liderazgo de los demás ministros", explicó.

Claves

- Cambio de nombre. El último viernes, el secretario general de PpK, Salvador Heresi, desistió de cambiar la denominación de la bancada.

- Otra ausencia. El congresista Gilbert Violeta comunicó que no asistirá a la convocatoria por razones de salud.

- Agenda. La reunión será después de la sesión de emergencia del COEN.

Relación Ejecutivo-bancada PPK es un fenómeno inédito

- El analista político José Carlos Requena explicó que desde inicios del siglo, los cuatro presidentes que pasaron fueron apoyados por su bancada, pero no ve que suceda lo mismo con el presidente Martín Vizcarra.

- "Ingresó temprano a la presidencia y tuvo una relación tirante con Peruanos por el Kambio y con un sector que lo acusó de ser parte de un complot contra Pedro Pablo Kuczynski", manifestó.

- Agregó que la gestión del jefe del Estado hasta la actualidad ha sido pragmática y el discurso giró sobre la retórica anticorrupción. Pero precisó que un hecho concreto es que hay dos bancadas con representantes en el Gabinete: Bancada Liberal, con Vicente Zeballos, y Alianza para el Progreso, con César Villanueva de premier.

- "Eso determina cómo votan estos grupos en el Congreso", enfatizó.