Colegios descuidados

Señor Director:

A pocas semanas de empezar el año escolar vemos con preocupación que muchos colegios no están preparados para recibir miles de alumnos y más aún cuando menos de dos meses han culminado las clases. Realmente las autoridades del Ministerio de Educación dejan mucho que desear, tanto se habla el Plan de Competitividad y la educación de nuestros niños. Estoy seguro de que muchos se preguntarán dónde están las Direcciones de Educación, dónde está la supervisión de los colegios. Ahora es bien cierto que muchos de los colegios están con lunas rotas, descuidados, siendo esta falta por parte de los mismos alumnos, y autoridades de los colegios. En un país desarrollado con acuerdos comerciales, ingreso a la OCDE, etc. Pedimos orden, limpieza, proactividad y supervisión. No es justo que los alumnos sean recibidos en estas condiciones. Por favor, visiten los colegios a través de las UGEL. Más que cambio de calificaciones de letras, presenten colegios en óptimas condiciones para que los alumnos construyan, desde las aulas, los ciudadanos que tantos queremos. La educación es fundamental, pieza clave en el desarrollo de un país.

José Darío Dueñas Sánchez

dni: 08776500

Inseguridad ciudadana

Señor Director:

Es lógico encontrar a la población decepcionada de la policía debido a la inseguridad con la que se convive en el Perú. Sin embargo, esta semana hemos sido testigos de un intento de combatir la inseguridad con irracionalidad. Me refiero al robo que sufrió un hombre en Miraflores y a lo que respondió disparando en uno de los lugares más transitados del distrito.Afortunadamente, la irresponsabilidad de este sujeto no terminó con la vida de ninguna de las personas que se encontraban en la zona, pero ha evidenciado la ignorancia de muchos peruanos con respecto a lo que se considera defensa personal. En el caso mencionado, la víctima de robo no se encontraba en peligro cuando abrió fuego, ya que los asaltantes ya habían abandonado la escena del asalto. Si uno de sus disparos hubiera acabado con la vida de alguien hoy estaría en serios problemas, los cuales debería tener de todos modos por su irresponsable uso del arma. Tenemos que exigirles a nuestras autoridades mayor esfuerzo para que los peruanos no tengamos que vivir con esa sensación de inseguridad, pero también es un momento para que tanto el presidente, Martín Vizcarra, como el Ministro del Interior, Carlos Morán, hagan un llamado a la tranquilidad y no inciten a que los ciudadanos combatan la inseguridad con violencia, que sólo logrará que vivamos con mucho más miedo ante la posibilidad de morir en manos de un asaltante o un supuesto justiciero.

Cristian Rebosio Aguilar

DNI: 73684413

Desastres naturales

Señor Director:

Debido a los últimos desastres de la naturaleza ocurridos en Áncash, Arequipa y Moquegua , el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y las Municipalidades de todo el país deben tener un plan de contingencia frente a estos desastres que se podrían presentar en sus localidades. Las entidades respectivas deben asegurar el abastecimiento de agua potable, colocar muros de protección; si fuera posible descolmatar los ríos, además se debe educar a la población a afrontar estos peligros y vigilar las zonas de riesgo de erosión de suelos. El SENAMHI tiene que pronosticar oportunamente el estado del clima, también planes de emergencia en el sector salud , mejorar los medios de comunicación y otros.

Martín Isla Medina

DNI: 08207900