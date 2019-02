Albán señala que deben sancionar a congresistas que encubren a Edwin Donayre

El caso de Edwin Donayre, sentenciado a 5 años y medio de prisión por el robo de gasolina al Ejército peruano en el año 2006, continúa sin llegar a su fin debido al aplazamiento fujimorista de su condena.

Como se recuerda, en la sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del martes se acordó aprobar la sugerencia de Carlos Tubino de esperar el informe de opinión consultiva de Rosa Bartra para revisar el tema.

En este sentido, Walter Albán, exdirector ejecutivo de Proética, señaló que debe ser la Comisión de Ética Parlamentaria la que debe sancionar esta clase de iniciativas de los congresistas fujimoristas que obstruyen el paso de la justicia. "En este momento ellos están bajo la protección del cargo como representantes, por lo menos éticamente debe investigarse y sancionarse a quienes actúan de esta manera, es insostenible lo que hacen", precisó a Agencia Andina.

Por otra parte, Albán precisó que no se trata de todo el Congreso, sino específicamente de Fuerza Popular el intento de que Donayre no vaya a prisión. "No obstante que viene de las Fuerzas Armadas (Carlos Tubino) parece más importante blindar a Donayre en su calidad de exmilitar; al parecer no le importa que le ha robado gasolina a una institución como el Ejército, eso da que pensar", indicó.

Cabe indicar, por último, que el actual miembro del Consejo Directivo de Proética no exoneró de responsabilidad al Poder Judicial, del que mencionó que aún no resuelve el recurso de nulidad presentado en agosto por la defensa del congresista de Alianza para el Progreso.