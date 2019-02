“El presidente se está convirtiendo en un pararrayos de su propio gabinete”

Mesías Guevara lleva poco más de un mes como gobernador regional de Cajamarca. En la siguiente entrevista responde por su gestión y también sobre la actualidad de su propio partido político (Acción Popular), en el que diferentes facciones lucen enfrentadas. Dice que no le preocupa el debate, pero sí reclama que la democracia interna se respete.

Raúl Diez Canseco declaró que desea eliminar el cargo de presidente de Acción Popular. Usted ocupa esa responsabilidad en estos momentos. ¿Está de acuerdo con la propuesta?

Quiero felicitar de manera hidalga a Raúl Diez Canseco en su aspiración de renunciar a la presidencia del partido. Sabe que no cumple con el estatuto, que pide 20 años ininterrumpidos de militancia.

¿Debe eliminarse la presidencia de AP?

No comparto esa opinión. Gracias a la presidencia del partido se ha podido convocar a los plenarios, nombrar a personeros. AP no tiene secretario general reconocido desde el 2015. Diez Canseco no conoce con exactitud el funcionamiento del partido.

¿Debe ser Alfredo Barnechea el candidato de AP a la presidencia de la República?

Salvo Fernando Belaúnde Terry, nunca ha habido en AP algo así como un candidato 'natural'. Lo que existe es una tradición democrática. Cualquier candidato tiene que emerger de la elección de las bases.

¿O postulará con Solidaridad Nacional? A propósito de su cercanía con Luis Castañeda.

Eso lo debe responder el propio Barnechea.

Hay diferentes corrientes en su partido. La suya, la de Diez Canseco, la de Barnechea.

Lo que se pide es respeto a la institucionalidad, a la democracia interna.

¿Hay gente en AP que no respeta la democracia interna?

Hay quienes han querido cambiar el estatuto y adecuarlo a su propia persona.

¿Quiénes?

Raúl Diez Canseco tenía esa intención. Ahora quiere eliminar la presidencia del partido. Es válido siempre y cuando emerja de una voluntad institucional. Hay que respetar los estamentos, si queremos ser demócratas.

La impresión es que, siendo AP un partido pequeño, adentro se matan. ¿Es así?

No tanto que nos matemos, sí hay divergencias y maneras diferentes de ver el Perú. Lamentablemente hay quienes no han entendido el pensamiento de Belaúnde –el Perú como doctrina, la conquista del Perú por los peruanos–, una filosofía voluntarista, y otros que sí. Eso trae ciertos encontronazos, pero es bueno para un partido tener divergencias. Tenemos congresistas, municipios, gobernaciones. No es justo tu calificativo de que seamos un partido ‘pequeño’.

¿AP no desea la inscripción del Partido Morado? Lo digo por la tacha de un militante.

Le he alcanzado mi solidaridad a Julio Guzmán. Rechazo la tacha e invoco al militante, que no conozco, a que la retire.

Hablemos de su gestión como gobernador. Leí que la brecha de infraestructura en Cajamarca es de unos 20 mil millones de soles. ¿Es correcto?

Efectivamente: 20 mil millones de soles. No se va a solucionar en unos años.

¿Y cómo se piensa cerrar?

Con obras conjuntas entre el gobierno nacional y los gobiernos locales.

¿El canon ayuda?

El canon está bajo, ha disminuido incluso de manera dramática, pero eso se debe al precio de los minerales y la conflictividad social en la región. Es lamentable que la actividad minera no se haya llevado de manera adecuada y eso ha generado desconfianza. Lo que se propone es diálogo, pero con resultados y respeto al medio ambiente. Y se busca que parte del impuesto a la renta se quede en las regiones, más allá del canon.

¿Ya se lo planteó al MEF?

Todavía no. Viajaré a Lima para hacerle esta propuesta al ministro. Por otro lado, hay ciertos impuestos que pagan las empresas mineras, como el derecho al uso del agua. Eso no tiene por qué irse al gobierno nacional. Se le planteó el tema al ministro de Energía y Minas.

¿Qué perfil le quiere imponer a su gestión?

La matriz productiva que se está poniendo en marcha es la ganadería, la agricultura, el turismo, la política forestal y el emprendimiento.

¿Qué opinión tienen de la gran minería?

La minería le corresponde al gobierno nacional. La gran minería debe cambiar. Lamentablemente no ha tenido mucha responsabilidad social. En algunos casos ha dejado mucha contaminación, hay pueblos enteros que han tenido que ser reubicados por obligación. También se necesita un control exhaustivo sobre la pequeña.

¿Habrá proyectos mineros sin licencia social?

Cualquier proyecto minero estará paralizado si no cuenta con la licencia social, por más que el presidente de la República, alcaldes, dirigentes sociales quieran impulsarlo. Cajamarca es muy particular y debe entenderse desde lo social y antropológico. Es una región rural, cerca del 70% de los cajamarquinos estamos articulados con ese mundo.

¿Cómo atacará la conflictividad social?

Corresponde generar un espacio de diálogo y se necesita que el gobierno nacional cumpla su función. La Autoridad Nacional del Agua debe ser justa. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) también debe ser efectivo. Y hay que pedir al sistema de justicia para que una vez que el OEFA sancione a alguna minera, no se admitan amparos o medidas cautelares, que generan más conflictos.

¿Qué piensa del presidente Martín Vizcarra?

Hace un gran esfuerzo para devolverle la confianza a los ciudadanos. Los ministros también hacen esfuerzos pero faltan operadores. El presidente se está convirtiendo prácticamente en un pararrayos de su gabinete ministerial.

¿Y cómo ve al Congreso?

Está de espaldas al Perú, al pueblo. No responde a un interés público. La gran discusión es si vuelve o no Kenji Fujimori. Han lavado la cara a ciertos investigados y sancionados. Lejos de sintonizar con grandes demandas, sintoniza con sus intereses.

¿Extiende la crítica a la bancada de AP?

A todos. Para el pueblo, todos son iguales. Cuando yo fui congresista traté de desmarcarme y me metían en el mismo saco. Todo lo que hace mal un congresista repercute en los 130. Los activos y pasivos son para todos, ¿no?

¿Pero la bancada de AP evidencia un mal funcionamiento?

La bancada de AP no está actuando en bloque, no articula con el partido, hacen lo que creen que está correcto hacer. No veo un accionar conjunto de la bancada que responda a una visión del país. No quiero mencionar nombres, pero no hay una actuación conjunta. ❧