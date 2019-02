Contraataque de la corrupción

Señor Director:

La corrupción está enquistada en el sistema judicial. Muchos son los abogados que no son corruptos, pero evitan denunciar o participar abiertamente por aquello de que se exponen a perder sus causas, o sus cargos. El problema abarca todos los niveles del sistema y absurdamente resulta incontrolable. Resulta que a los fiscales y jueces que demuestran agallas para cumplir con la función que les toca, los tratan de desembarcar justamente por ello.

El caso Chávarry es clamoroso. Parte importante del Congreso sigue blindándolo y hasta el nuevo presidente del PJ abogó en su favor; y la dirección del CAL hizo lo posible por cerrar los ojos a la denuncia que implica a Chávarry en la organización de Los Cuellos Blancos (se menciona que su presidenta buscaría ser parte de la JNJ).

Existen los audios de las conversaciones del 8 de mayo del 2018 entre Hinostroza y Chávarry (quien hace referencia a una reunión tenida con el amigo del Paseo de la República, donde se encuentran las oficinas del ex-CNM); audio del 11 de mayo entre Hinostroza y Orlando Velásquez, expresidente del CNM, en el cual Hinostroza menciona el pedido de Chávarry para reunirse con Velásquez y este acepta la reunión; audio del 17 de mayo entre Hinostroza y Camayo, en el que el juez supremo se refiere a Chávarry como el nuevo fiscal de la Nación; y la nota publicada en: https://peru21.pe/politica/cnm-sabia-presunta-alteracion-nota-pedro-chavarry-434513, que trata de la ratificación de Chávarry como fiscal supremo. Sería interesante que se publiquen conjuntamente los textos de los audios y comente sobre sus contenidos.

raúl burneo seminario

dni 07739953

Inseguridad e irracionalidad

Señor Director:

Es lógico encontrar a la población decepcionada de la Policía debido a la inseguridad en el Perú. Sin embargo, hemos sido testigos de un intento de combatir la inseguridad con irracionalidad. Me refiero al robo que sufrió un hombre en Miraflores y a su respuesta con disparos, en uno de los lugares más transitados del distrito.

Afortunadamente, la irresponsabilidad de este sujeto no terminó con la vida de ninguna persona en la zona, pero evidenció la ignorancia de muchos peruanos respecto a lo que se considera defensa personal. En el caso mencionado, la víctima de robo no se encontraba en peligro cuando abrió fuego, ya que los asaltantes ya habían abandonado la escena del asalto y si uno de sus disparos hubiera acabado con la vida de alguien estaría en serios problemas, los cuales debería tener de todos modos por su irresponsable uso del arma. Tenemos que exigir a nuestras autoridades mayor esfuerzo para que los peruanos no tengamos que vivir con inseguridad, pero también es un momento oportuno para que tanto el presidente, Martín Vizcarra, como el ministro del Interior, Carlos Morán, hagan un llamado a la tranquilidad y no inciten a que los ciudadanos combatan la inseguridad con violencia irracional que solo logrará que vivamos con más miedo ante la posibilidad de morir en manos de un asaltante o un supuesto justiciero que dispara en la vía pública.

cristian rebosio aguilar

dni 73684413

Sobre las AFP

Señor Director:

No es justo que las AFP hayan logrado resultados negativos en las cuentas previsionales de sus afiliados, mientras que como empresas tienen ganancias. Es uno de los peores inventos del corrupto sistema capitalista impulsado durante el gobierno de Fujimori y operativizado por Carlos Boloña.

félix fernández

felferna@hotmail.com