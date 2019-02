Ollanta Humala sobre Nadine Heredia: "No es interés de ella continuar en política"

Durante una entrevista, el expresidente de la República, Ollanta Humala, ratificó que no pretende postular a la reelección del 2021 pues la experiencia anterior le ha servido para darse cuenta lo complicado que significa pertenecer a ese sector. "Yo no quiero postular. Yo ya he sido presidente y 25 años militar, en total son 30 años que le dedicado al Estado. Estoy lleno de procesos judiciales y no tengo tranquilidad en mi vida, y tengo hijos menores. Yo ya cumplí.", sostuvo.

De la misma forma, negó que su esposa y exprimera dama, Nadine Heredia, esté interesada en ser candidata presidencial. "No, cuando hablamos (sobre la candidatura) quedamos en que ella me iba a apoyar en este compromiso político. (...) Ella me apoyó como una activista social y política, incluso me acompañó en los viajes de campaña, pero no es interés de ella continuar en política", indicó el exjefe de Estado.

Sin embargo, Humala Tasso seguró que el Partido Nacionalista se presentará a las elecciones del 2021, aunque se desconoce la persona que estará al frente de la próxima campaña electoral. Actualmente el expresidente recorre el país, según menciona, para conocer de cerca la realidad del interior del país constantemente.

Por otro lado, se refirió a la labor del juez Richard Concepción Carhuancho, retirado del caso Cócteles luego de que la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior contra la Criminalidad Organizada resolviera que parcializó sus decisiones para condenar a prisión preventiva a los implicados por lavados de activos. "Yo creo que el peor insulto que le pueden hacer a un juez es decir que no es imparcial.", expresó.