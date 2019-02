“Es difícil quebrar la desconfianza que tiene la gente respecto a la minería”

Edgar Jara. Cajamarca

En abril cumple un año en un ministerio harto complicado, ¿no?

Difícil el cargo, estamos atentos a los sucesos de Hualgayoc. El Gobierno tiene la firme decisión de resolver los pasivos ambientales y los daños a la salud que se los ha generado durante años a la población. Por eso mismo el 2018 se ha destinado fondos para la remediación que ya se inició, pero estaba un poco lenta, son 54 millones de soles, nos hemos comprometido con la población y las autoridades para informar permanentemente. Estamos buscando instituciones de carácter internacional para que hagan esa remediación y de una vez resolver esos problemas de manera definitiva.

¿Es difícil ponerle la mano a las empresas cuando ocurre este tipo de accidentes?

Todo se puede prever, salvo que sea una catástrofe de la naturaleza, y para eso están los estándares que uno tiene que aplicar.

La experiencia le indica que en los Andes peruanos, donde están mayormente las operaciones mineras, ¿es difícil quebrar la desconfianza de la gente?

Es difícil, no es una tarea fácil, pero este Gobierno tiene un mensaje claro, primero que no hay permisibilidad, tenemos que hacer respetar las normas, no vamos a permitir condiciones subestándares en las operaciones, y ahí tenemos que cumplir nuestro rol; por un lado, hay esta preocupación, pero también hay mucha necesidad de inversión en proyectos sociales. El Gobierno tiene que darle la garantía a la población de que no vamos a aceptar minería que no cumpla con las normas, que no cuide el ambiente, sí se puede convivir con una buena minería, hay accidentes como lo ocurrido con Gold Fields, sí, pero no vamos a generalizar, eso tiene que resolverse, a los que se le ha ocasionado un daño se les tiene que indemnizar.

Reclaman que el Estado está ausente, que se hace de la vista gorda.

En el pasado han ocurrido muchas cosas…

La gente siente que no es dueña de nada, porque la riqueza está en el subsuelo, ¿cómo terminar con esto?

Ese es un tema que genera seguramente diferencias con la población que tiene ese recurso, pero si ese fuese el punto, la solución es el mejor aprovechamiento de los recursos que genera esta actividad, hoy día existen diversas iniciativas como canon, regalía, que debemos aprovecharlo, no se trata al final quién es el titular del subsuelo, sino que los recursos generen beneficios y no perjuicios.

¿La minería en cabecera de cuenca no debe existir?

Lo importante en toda actividad humana es el cuidado ambiental, no solo hablamos de minería sino de cualquier actividad que se cumpla en cabecera de cuenca, de tal forma que no perjudica el recurso hídrico que beneficia a la población.

Usted esquiva mi pregunta. Insisto.

Nuestro país es muy rico, y no necesariamente se puede generar una contaminación por la minería, también existen afloramientos naturales de mineral que tienen contacto con el agua, esos también generan problemas en la salud de las personas.

¿Cuál es la expectativa del Gobierno para las inversiones mineras y los conflictos que puedan ponerlos en riesgo?

En el país, en su conjunto, aproximadamente son seis mil millones de dólares de inversión en los proyectos que se vienen construyendo y, en la ampliación de operaciones y también exploraciones; es importante que tenemos que ver cómo estas inversiones favorecen en la zona donde se invierten, más contratación de mano de obra local, donde los proveedores estén preparados, pero no solo pensamos en minería, sino en la diversificación. La idea es que la minería no se haga de cualquier forma; no, acá se tienen que cumplir las normas y el Estado su rol.

¿Las empresas piden mayores beneficios ablandando al Estado?

Las empresas poseen un marco que a nivel internacional tiene estándares internacionales…

Pero se pueden mejorar.

Por supuesto, todo se puede mejorar, y nosotros estamos para dialogar, escuchar y mejorar lo que se tenga que mejorar, no se puede impulsar una actividad generando perjuicio a otra, tenemos que velar porque las actividades tengan que convivir.

¿Qué problemas encuentran los inversionistas mineros?

Uno desarrolla una actividad en un determinado lugar y lo que corresponde es que de ese lugar no salga ningún tipo de impacto ambiental, no puede traspasar los límites, no puede haber vertimientos por encima de lo permisible, y luego cuando concluya, debe ser remediada de forma adecuada.

El Gobierno no debe desamparar a los pueblos donde hay inversiones mineras. ¿Cajamarca merecerá atención especial?

Donde hay riqueza en el subsuelo, tiene que haber bienestar en la superficie. La atención del Gobierno es a todas la regiones, y todos los recursos que se generan tienen que ser compartidos con las regiones.