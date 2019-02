“Los adicionales de obras son un robo maquillado”, afirma vicegobernadora

Edgar Jara Rodríguez

Cajamarca

Para la vicegobernadora de la región Cajamarca, Angélica Bazán Chávarry, los adicionales de obras que exigen las empresas ejecutoras en la práctica son un robo maquillado, algo del cual ya están advertidas, y adelantó que en el gobierno de Acción Popular que preside Mesías Guevara, solo contratarán con empresas serias y responsables.

“Queremos que los proyectos caigan en manos de empresas serias y solventes, y no que a media obra estén con esto de los adicionales que tanto daño hacen y hasta suenan como corrupción. Estamos desempolvando proyectos de hace doce años para actualizar los expedientes”, precisó en diálogo con La República.

Ya se hizo un diagnóstico –reveló– de cómo se ha encontrado la región Cajamarca y también ya dimos cuenta al Consejo en pleno sobre la situación y ya tomaron una posición, ya no podemos seguir llorando sobre la leche derramada, tenemos todos los cuadros en sus respectivos lugares, hemos demorado un poco porque teníamos que cumplir los requisitos que mandan las normas.

Bazán, quien no pretende ser una figura decorativa al lado del gobernador Mesías Guevara, dijo que en Tuñat, provincia de San Pablo, se colocó la primera piedra para la construcción de un canal de 20 kilómetros que va a beneficiar a ocho comunidades ampliando la frontera agrícola, y en siete meses terminarán los trabajos.

Resultados

Precisó que todos los asesores están notificados que en un mes quieren ver resultados, “actuaremos con mano dura, sobre todo en este tema de corrupción no podemos darle ventaja, es una vergüenza, desde el Gobierno central con el caso de Odebrecht, que a todo el mundo le ha calentado la mano y Cajamarca no escapa de eso, ahora los funcionarios están advertidos, en un síntoma de corrupción, afuera”.

En esa línea, la vicegobernadora negó que todos los funcionarios sean de Acción Popular, también hay gente invitada. Estamos compartiendo el trabajo con Mesías (Guevara), me ha tocado una parte del poder, él me está empoderando para tener que gobernar, “estamos como uña y mugre”.

En días pasados, el gobernador señaló que en su gestión no tolerarán ningún acto de corrupción.

Clave

De buen talante, la vicegobernadora recordó que la rebaja de su sueldo por parte del Consejo Regional, que domina Alianza Para el Progreso, fue con ánimo de venganza, y por esa razón los emplazó a que ellos también recorten sus sueldos, porque hay que medir a todos con la misma vara, indicando que su caso lo revisarán porque no se ha seguido el conducto regular.