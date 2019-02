Una Policía desatendida

Señor Director:

La profesión de Policía en el Perú es la más incomprendida y riesgosa, los hechos que han acontecido últimamente lo demuestran de cuerpo entero; policías por cumplir fielmente su labor se encuentran presos.

Desde hace mucho tiempo nuestra Policía ha sido muy desatendida, para obtener un aumento de sueldo se ha tenido que realizar varias huelgas policiales, la primera de ellas fue un 5 de febrero de 1975, donde hubo muchos policías muertos.

El expresidente Ollanta Humala dio el tiro de gracia, congelando nuestras pensiones.

Pero gracias al actual Congreso, por insistencia se logró la tan ansiada equivalencia de pensiones; aunque oponiéndose a ello, el actual presidente de la República y su vicepresidenta han acudido al Tribunal Constitucional para declararlo inconstitucional. Señor ministro del Interior, no abandone a nuestros hermanos policías presos injustamente.

manuel gallardo díaz

dni 43224564

Deslinde con Donayre

Señor Director:

No conozco sino únicamente por los medios de comunicación al general (r) Edwin Donayre (actualmente congresista por APP). Me caía muy simpático, aunque de vez en cuando se le iba la mano haciendo chistes y payasadas.

Lo que sí es imperdonable es que el Congreso, donde ocupa un cargo elegido por el pueblo, le esté “blindando”, pese a estar sentenciado por el Poder Judicial por el delito de robo de combustible al Ejército peruano, que él en su momento integró.

Esta conducta, reprobable y cómplice por parte del Congreso, no debe ser tolerada de ninguna manera, y menos por la ADOGEN, de la cual a la fecha no veo un pronunciamiento claro y directo al respecto, repudiando la conducta del exmilitar.

Los mencionados miembros de la institución que Donayre integra deben de hacer un deslinde de inmediato y solicitar, al haber delinquido, que caiga sobre él todo el peso de la ley y purgue carcelería, porque el robar insumos del Estado es un delito gravísimo que perjudica al erario nacional y a las instituciones tutelares de nuestro país.

rolando calderón l.

dni 08220007

“Con lo peor del pasado”

Señor Director:

Como parte de su desesperada y a la vez inútil estrategia para convencer a alguien de su inocencia, Alan García publicó hace unos días en Twitter el anuncio de una conferencia en una universidad particular. Los expositores eran directores de sitios web de dudosa reputación que suelen realizar publicaciones acorde con los intereses del fujimorismo y el Apra.

Esto podría pasar como un intento más del exmandatario y sus cómplices de fabricar una realidad alterna de no ser porque en el afiche de la invitación se veía que Alan García figuraba como director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de dicha universidad. García fue el presidente que hundió al país en una crisis económica pocas veces vista en Sudamérica durante su primer gobierno; y en el segundo, logró corromper todo lo que él y los apristas tocaron. Por ello debemos preguntarnos ¿este personaje puede ocupar un cargo tan importante en una universidad? El expresidente no solo está a cargo de la formación de profesionales que tendrían que ser la nueva generación que sustituya a la muy defectuosa que políticos como él dejaron, sino que está aprovechando su posición para usar la universidad como centro de campaña. Esperemos que en la Universidad San Martín de Porres entiendan que no se puede construir el futuro sobre lo peor del pasado.

cristian rebosio aguilar

dni 73684413