Contraloría advierte que municipios se endeudan por obras sin culminar en Arequipa

Nuevas administraciones de Arequipa no gestionan adecuadamente sus recursos financieros. La Contraloría General realizó un operativo a los gastos por devengados realizados en las municipalidades y gobiernos regionales. Estos recursos son obligaciones futuras de pago a las que se comprometen las municipalidades.

En Arequipa se detectaron problemas con el endeudamiento. En varias municipalidades distritales se observó que los funcionarios admitían conformidades de servicio sin tener el sustento de que en realidad se cumplieron. Así, endeudaban a la municipalidad en el pago de servicios que pudieron no ser prestados. Es el caso de las municipalidades provinciales de Caylloma, Arequipa, Camaná y Caravelí.

En el caso de Camaná, se encontró que se dio conformidad a la construcción de un campo deportivo en La Deheza, cuando esta obra no se ejecutó por completo.

Otros problemas se encontraron en municipalidades distritales de la provincia de Arequipa.

En Miraflores se halló que la gestión no entregó documentación sustentatoria de los gastos. En Socabaya los devengados son otorgados por una funcionaria que no tiene esa función. En Paucarpata los devengados no se suben al sistema nacional. En Alto Selva Alegre se anularon pagos.