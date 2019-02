García Belaunde asegura que Segundo Tapia cometió nepotismo

El congresista de Acción Popular (AP), Víctor Andrés García Belaunde criticó a Segunda Tapia (Fuerza Popular) por tener a dos de sus sobrinos trabajando en el despacho de la Segunda Vicepresidencia del Congreso. Para 'Vitocho', este es un claro caso de nepotismo.

"Es nepotismo y el nepotismo no está aceptado […] Nunca está bien contratar a familiares aprovechando su cargo de ventaja de privilegio para poder meter a parientes, amigos, compadres. No está bien. No se llega a la política para abrir las puertas del Estado a familiares y amigos", dijo Víctor Andres García Belaunde a la prensa.

Al ser consultado por las contrataciones de sus sobrinos, Segundo Tapia aseguró que no ha cometido ninguna falta, ya que sus mencionados familiares no son directos. El congresista de Fuerza Popular fue uno de los primeros en reclamar luego que Daniel Salaverry anunciara la no renovación de más de 100 trabajadores del Parlamento.

Quien se mostró a favor de investigar a Segundo Tapia fue Yeni Vilcatoma, quien consideró importante determinar el grado de consanguineidad de los familiares contratados y si constituye o no una infracción o una falta al reglamento.