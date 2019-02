Críticas a la propuesta de gobernador de Cusco Jean Paul Benavente

La propuesta de ordenanza del gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, para priorizar la mano de obra local a la extranjera, no recibe el respaldo de algunos consejeros.

Cuatro legisladores cusqueños coincidieron en que no es potestad del Legislativo regional dictar normas en materia laboral, aunque dijeron que esa iniciativa debe abrir un debate más amplio sobre la migración y los derechos laborales en el país.

Cristian López, Liseth Auccapure, María Becerra Huanaco y el presidente del Consejo, Jorge Luis Segura, señalaron que no es prioritario discutir este tema, que lo debería hacer el gobierno nacional como parte de política de Estado.

López calificó de populista la iniciativa planteada por Benavente y dijo que votará en contra. "Es una propuesta populista (...) El Gobierno Regional no puede plantear este tipo de restricciones, sobre todo si no tiene un fundamento claro. Hasta podría ser calificado como un tipo de discriminación a extranjeros en general".

En tanto, Becerra sostuvo que se emocionaron mucho en el Ejecutivo cusqueño para plantear una iniciativa de ese tipo, cuando hay otros asuntos más importantes que atender.

A su vez, Auccapure refirió que el debate debe correr por cuenta de los entes nacionales. "Creo que es una buena idea, aunque podría conllevar a ser criticados por otras autoridades (...) Parece que no es nuestra competencia, por eso debemos tener más detalles para analizar el tema".

El presidente de los consejeros, Jorge Luis Segura, dijo que hay normas superiores como la Constitución y convenios internacionales que garantizan el derecho al trabajo, por lo que el proyecto fue enviado a la Comisión de Trabajo para que haga un análisis y emita un dictamen que será sometido a votación en una sesión ordinaria del Consejo.

Iniciativa no fue consultada con funcionarios

El director de Dircetur, Juan Quiñones, dijo que si la norma se aprueba, se encargarán de evitar la contratación de venezolanos en las empresas que se dedican al servicio turístico, aunque admitió que ese trabajo sería difícil.

Asimismo, admitió que la propuesta no fue discutida por todas las gerencias y directores regionales. "No fue un acuerdo de todos. No participé en una reunión, si es que hubo".