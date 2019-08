Fomento del uso de la bicicleta

“Dos pasos atrás”

Alejandro Granados, asesor comunicaciones Mobilis.

El Ejecutivo observó la Ley Pro Bici. Al leerlas, hay una sensación de desinterés tirando al rechazo, de rigidez legal, de mantener el status quo en las calles como si la presencia de ciclistas fuera inoportuna. Abren con el Art. 1° y señalan que ellos ya promueven la bici, siguen con correcciones sobre funciones y varias aclaraciones. Todas válidas. Recuerdan: el RETRAN considera la bici un vehículo menor por lo que tiene los mismos derechos y obligaciones (que los autos) solo que no hay un mecanismo establecido de sanción. Pero entre afirmaciones, correcciones, aclaraciones y demás, queda claro lo de siempre. El Ejecutivo se preguntará: ¿por qué fomentar el uso de la bici? ¡Porque necesitamos cambios! El transporte público no se da abasto, las calles están mal distribuidas, son peligrosas, hay demanda de nueva infraestructura y no es un tema de transporte sino de movilidad, una necesidad humana. El Bicentenario podría llegar con más atropellos y tráfico vehicular.

Una ley necesaria

Marlon Rodríguez, especialista en movilidad sostenible.

¿Se necesita una ley para promover el uso de la bicicleta? En parte, sí. Lo fundamental está en el acondicionamiento de la ciudad para que sea segura, y no necesariamente destinando grandes recursos para la construcción de ciclovías, sino definiendo las rutas habituales de ese 28% de la población que se mueve en bicicleta, como es el caso de Lima, y empezar a interconectarla a la red matriz existente. La ley ayuda, porque legitimiza, pero no por su ausencia dejamos de ser ciclistas en la ciudad. Entonces, es responsabilidad propia en no desalentar su uso y responsabilidad de los municipios, tanto metropolitano como distritales, en acondicionar la ciudad para su uso, esto también debería incluir mejorar la Ordenanza Metropolitana 612 que la promueve y, mejor aún, sabiendo que la bicicleta viene resolviendo la problemática del transporte y la contaminación en varias ciudades del continente.