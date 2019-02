Choquehuanca afirma que voceros de PpK se reunirán con Martín Vizcarra este viernes

En medio de las disidencias y cambios que vive el partido Peruanos por el Kambio (PpK), la congresista Ana María Choquehuanca había afirmado en una ocasión anterior que evaluaría su retiro de la organización política en caso sea opositora al gobierno de Martín Vizcarra.

De este modo, la vocera alterna del partido político, precisó en Canal N que "como voceros nos hemos estado reuniendo" con el Ejecutivo y que este viernes también habrá un encuentro con el jefe de Estado. "Justamente el día de hoy nos vamos a reunir con él", señaló la congresista.

Asimismo, Choquehuanca acotó que "desde la última reunión nos hemos reunido un de veces más". Cabe precisar que ello lo mencioba en relación a los voceros, en la que también está incluido Jorge Meléndez, de Peruanos por el Kambio.

Por otra parte, la legisladora se refirió a la actuación que ha tenido el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, indicando que sus declaraciones "no han sido las más adecuadas y oportunas". "Eso no se da (...)", indicó en alusión a lo sostenido por el premier de que no tenía una bancada.

"Ha fallado un tema de comunicación, de información y de difusión de parte nuestra (...) Vamos a hablar con el premier Villanueva para ver si nos puede reconocer como Bancada (Oficialista)", agregó Choquehuanca.

Es necesario resaltar, además, que fue el parlamentario Sergio Dávila el que propuso que PpK cambie de este nombre a 'Bancada Oficialista', mientras que Salvador Heresi defendió que quiso llamarlo Acción Republicana.