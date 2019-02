Carta al presidente Vizcarra

Señor Director:

Con el derecho a la libre opinión que todos los peruanos tenemos, sin maltratar al prójimo, expreso algunas palabras. Le escribo desde Puno, donde vivo a 1.500 kilómetros de Lima y a 3.850 msnm.

Todos los días tenemos conocimiento por los medios de comunicación, en especial La República, como en radios y televisión, noticias lamentables sobre la corrupción en el país.

En el Congreso la bancada de la corrupción parece que se está desintegrando. Ya no es necesario que cierre el Congreso. Y si no tiene poder para echar y encarcelar a jueces y fiscales corruptos, tanto fujimoristas y apristas, convoque usted a Referéndum. El pueblo peruano se encargará de barrer y echar a los corruptos.

He pasado más de 60 años en el quirófano, operando y dejando cicatrices muy gratas. Para tener buen éxito en una operación se requiere buen diagnóstico y extirpar todo el tumor maligno, así se tenga que sacrificar gran parte del organismo.

Le escribo haciendo mención de lo que resulta factible en nuestras leyes, de aquello que puede usted hacer por el cargo que ocupa.

ángel efraín chávez q.

dni: 01203044

Sobre artículo publicado

Señor director:

Con fecha 5 de febrero, en su edición impresa (pág. 7), como en su edición digital, bajo el titular: “Colaboradores entregaron contratos ficticios y facturas que justificaron sobornos” se señala lo siguiente: igualmente, se ha presentado copia de una factura de servicios que Lual emitió a favor del Consorcio Vial Lunahuaná, integrado por las empresas Corporación Mayo SAC y Constructora MPM SA, por S/ 864.000,00”.

En relación al hecho, debo señalar que lo publicado es falso. Según se puede comprobar y verificar fácilmente con una simple revisión en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado -SEACE, lo que debió realizar La República antes de publicar la referida nota. Corporación Mayo S.A.C. no formó parte del mencionado “Consorcio Vial Lunahuaná”, ni tampoco ha tenido ni tiene actualmente ningún tipo de relación comercial con las empresas conformantes de dicho consorcio que fue adjudicatario de la Obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Cañete-Lunahuaná” en el año 2013.

Corporación Mayo S.A.C. no tuvo participación alguna en la ejecución de la obra en cuestión, ni como subcontratista, ni como proveedor o locador de servicios. Dejamos claramente establecida que mi representada no ha tenido ni tiene actualmente ninguna relación o trato comercial, ni de ninguna otra naturaleza, con la empresa Lual Contratista Generales que se menciona en la nota periodística.

En ningún momento hemos recibido llamada telefónica, correo electrónico, u otro tipo de comunicación por parte de La República, para constatar la información que publicaron.

Nuestra representada, en ningún momento se ha negado a colaborar con medio de comunicación alguno.

estuardo p. chávez ruiz

representante legal corporación mayo S.a.c.

“Oncenio” de Leguía

Señor Director:

Sobre la publicación del artículo “¿Cuántos gobiernos tuvo Augusto B. Leguía?”. Al respecto, se denomina el Oncenio de Augusto B. Leguía por los 11 años de su último Gobierno y no por la suma de sus dos periodos. No se puede publicar cosas que no se ajustan a nuestra historia. Con esto se distorsiona el aprendizaje de nuestros estudiantes.

Williams santillán

wsantillan@casapalca.com.pe