Polémica propuesta de Benavente para impedir empleo a los extranjeros

José Víctor Salcedo

La notable presencia de venezolanos en Perú generó mano de obra barata. En Cusco, por ejemplo, empleados con un sueldo promedio de S/ 1 000 fueron despedidos y sustituidos hasta por dos migrantes de ese país que cobran la mitad (S/ 500). Los despidos ocurrieron en peluquerías, restaurantes, pollerías, entre otros negocios.

Para corregir esta situación, el gobernador regional Jean Paul Benavente García presentó al Consejo un proyecto de ordenanza regional para declarar de "necesidad pública la priorización de la mano de obra regional - local en la convocatoria de nuevos puestos de trabajo". Es decir, si la norma se aprueba, las empresas y comercios deberán privilegiar la mano de obra nacional a la extranjera.

Asimismo, con la propuesta, se busca calificar de muy grave la infracción consistente en el despido de trabajadores peruanos para la "inmediata contratación de personal extranjero en condiciones de subempleo e informalidad". La iniciativa ya está en manos del presidente del Consejo, Jorge Luis Segura Tttio, quien debe incluirla en la agenda para su debate.

El director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Alí León Charca, sostuvo que se trata de una medida para proteger al trabajador peruano.

"Están despidiendo peruanos para que con ese mismo presupuesto contraten a dos o tres venezolanos. Eso debe ser proscrito. En este momento ese es un vacío de nuestra legislación [...] estamos cubriendo ese vacío protegiendo los intereses de los peruanos", explicó.

Sostuvo que no puede haber competencia desleal, porque los extranjeros trabajan "a cambio de propinas, que no alcanza a una remuneración mínima, no pagan impuestos, no aportan a la seguridad social". "Estamos generando ni siquiera trabajadores subempleados, sino subterráneos".

Acerca de las sanciones, dijo que de acuerdo al tarifario de Sunafil, establecerán multas entre 20 mil y 700 mil soles, dependiendo la gravedad de la falta.

Consultado respecto a si la propuesta de ordenanza no atenta a la libertad de empresa y de trabajo, y que sería inconstitucional, consideró que no. Dijo que la norma puede ser polémica pero es legal y podría ser el sustento para que en otras regiones se aprueben iniciativas de ese tipo y hasta podría ser el fundamento para que se emita una ley nacional.

León Charca precisó que en Cusco hay 6 mil venezolanos formales y otros 6 mil informales. De esa cantidad, apuntó, solo 137 tienen contrato laboral formal.

Al respecto, el abogado y exdirector regional de Trabajo, Jorge Morales Zea, dijo que la propuesta es populista y devendría en inconstitucional si es aprobada. Aseguró que además es una iniciativa contradictoria con las disposiciones nacionales, que permiten que los extranjeros trabajen hasta en un tope de 20%.

"Hay una serie de contradicciones y habría que hacer una evaluación minuciosa de la propuesta. Además, en el país se propicia la inversión extranjera y ¿queremos privar el trabajo de extranjeros? Podría devenir en inconstitucional", anotó.

El exprocurador anticorrupción, Henry Delgado, sostiene que esa iniciativa excede las atribuciones del Consejo Regional y atenta contra el derecho humano de acceso al trabajo. Sin duda, se trata de una polémica iniciativa que abrirá las puertas del debate. ❧

ENFOQUE

Henry delgado

Urrutia

Analista

Propuesta es populista e inconstitucional

La iniciativa de ordenanza regional es inconstitucional. La propuesta no respeta el principio de jerarquía normativa, regulada en el artículo 51 de la Constitución que señala que la Carta Magna está sobre la norma legal, y atenta contra el principio constitucional de la libertad de trabajo y/o derecho al trabajo. Además, la iniciativa regional no se encuentra establecida como atribución del Consejo Regional (revisar artículo 15 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales), por ende, no puede suplir las funciones del Poder Legislativo (Congreso). Lo contrario sería normar aspectos evidentemente inconstitucionales.

Va en contra del artículo 2 de la Constitución Política, que establece la prohibición de la discriminación, incluso al hacer una distinción entre nacionales y extranjeros, y contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras normas internacionales que protegen el acceso al trabajo como derecho humano cualquiera fuera de la nacionalidad del trabajador.

Finalmente, la propuesta es populista y carente de sustento jurídico y constitucional.