“Lozano y Gasco son líderes de la improvisación y el desconcierto”

Leonardo Muñoz

Antes de iniciar con las gestiones actuales, quisiera saber ¿cómo ha visto el trabajo en los diferentes municipios durante los últimos años?

En el caso de Lambayeque es muy difícil que en un mes de gestión se puedan superar problemas de 49 años de atraso. Chiclayo ha estado capturado por la corrupción durante 11 años, del 2007 al 2018, por Roberto Torres y David Cornejo. En Lambayeque son 23 años, 12 años por Ricardo Velezmoro y 11 años por Percy Ramos. En Ferreñafe lo de Jacinto Muro representa siete años de corrupción. Este problema es una herencia, a la que se suma el tipo de líderes que hemos elegido.

Al frente del Gobierno Regional de Lambayeque se encuentra Anselmo Lozano, ¿qué ha podido analizar de este primer mes de gestión?

Se ve un gobernador que ignora totalmente la gestión que representa, pues desconoce las normas hasta el punto de que no ha tomado como referente el Plan de Desarrollo Concertado. Incluso ha elegido 14 funcionarios en cargos de confianza con un perfil que no figura en el reglamento. Lozano ha sido presa fácil de la Contraloría, con lo cual revela ser un gobernador carente de todo tipo de conocimiento.

Qué le sugiere el enfrentamiento qur tuvo con el gerente de la Autoridad Portuaria Regional (APR), Jorge Nakazaki.

Cuando se ocupa de Jorge Nakazaki lo hace de una forma donde muestra un desconocimiento tremendo de las leyes: quiere desactivar la APR cuando no es su competencia, sino del Congreso. Aquello en lugar de generar un principio de autoridad nos deja una desazón tremenda. Me hago una pregunta: Dios mío, ¿quién asesora a Anselmo Lozano?

Sobre el tema de los 14 funcionarios, Lozano ha dicho que va a denunciar al exjefe de la Oficina de Control Institucional (OCI), ¿cómo lo deja esa decisión?

Es lo típico de todo personaje que no tiene cualidades de líder. El líder sabe que no hay perfección... en su caso lo que debía hacer es sancionar a sus asesores y no al jefe de la OCI, quien solo cumple con su función fiscalizadora. Lozano es un líder que no sabe dirigir, liderar y no corrige errores. Quien le tiene que dar una gran lección es la sociedad civil, a través de una movilización, porque una cosa es manejar un distrito y otra muy distinta manejar la región.

¿Hay algo que resaltar de su primer mes como gobernador?

Durante ese tiempo ha mostrado ser un hombre que no estaba preparado para tan importante gestión, con un desconocimiento total. Los resultados después de 36 días lo muestran como un líder de la improvisación, que quiere gobernar al margen de la ley. Su forma de ser, prepotente y soberbia, no le permite asesorarse y ahí están los resultados: en concreto no ha iniciado nada.

¿Qué errores debe corregir Lozano?

Debe dejar de ser un endogámico político, porque aquello no conduce a la competitividad. Se ha rodeado de personas que no son líderes, sino gregarios. Él debería rodearse de gente más competitiva, que le permita cumplir con su misión política. Debe buscar gerentes con experiencia de gestión que puedan resolver los problemas de la región.

Una situación similar ocurriría en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), donde su alcalde Marcos Gasco fue criticado desde el primer día por colocar una alfombra roja y luego por el aumento de sueldo. ¿Qué dicen esos gestos?

Qué mala suerte tiene Chiclayo. Este señor por la forma cómo juramentó al cargo evidencia que es un líder del desconcierto, pero también un líder de la cursilería. En lugar de demostrar humildad y vocación de servicio, demostró que entra a servirse de la municipalidad. Si bien tiene el derecho a aumentarse el sueldo, lo debería hacer luego de mostrar eficiencia en su gestión. Gasco no tiene talla para ser alcalde provincial, va a caer en lo mismo que sus antecesores.

También tuvo problemas para elegir a sus funcionarios...

La renuncia de varios gerentes y funcionarios nos hace ver que Gasco es un hombre totalmente desinformado y poco celoso con la elección de cargos de confianza y ahí están los resultados.

¿Algo positivo en el mes de gestión de Gasco?

Nada de positivo, para mí algo tremendamente preocupante.

¿Qué debe priorizar el alcalde para mejorar su gestión?

Los problemas son tres: limpieza pública, seguridad ciudadana y transporte. Si quiere servir a Chiclayo debe empezar por ahí.