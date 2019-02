Letona critica no renovación a personal fujimorista: “Podría ser una discriminación”

La decisión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de no renovar contratos a parte del personal, algunos militantes de Fuerza Popular, sigue recibiendo críticas. La congresista Úrsula Letona consideró que habría una discriminación contra los trabajadores fujimoristas.

La parlamentaria naranja cuestionó el motivo de Salaverry, alegando que este grupo tuvo que ser evaluado por su desempeño laboral.

“Creo que podría ser una discriminación en negativo”, declaró Úrsula Letona, “a los trabajadores hay que evaluarlos por su perfil profesional, sus metas y logros, no por su formación política”.

La parlamentaria –que renunció a Fuerza Popular, pero que falta la decisión de su bancada– consideró que esas decisiones no deben de fundamentarse por la militancia partidaria de los trabajadores.

“No entiendo las razones por las cuales Salaverry ha decidido prescindir de los servicios de estas personas porque no he conversado con él, pero creo que es importante no discriminar en función de un partido político”, expresó.

Úrsula Letona añadió que “hay muchos trabajadores que tienen militancia activa, que en las redes nos agreden constantemente y que por no pertenecer a Fuerza Popular han conservado su empleo”. Asimismo, insistió que la decisión de Daniel Salaverry fue un “error”. “Creo que debían primar las razones técnicas o de metas que correspondían”, señaló.

Salaverry había ordenado no renovar a 130 trabajadores, 100 de ellos con una postura a favor del fujimorismo. La razón del presidente legislativo se debe a su postura durante los horariso de trabajo, además del ataque a opositores de Keiko Fujimori.