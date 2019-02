Fujimorismo blindaría a Donayre a través del informe de comisión Bartra

“Ya lo tenemos listo”, dijo la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, el último martes a RPP refiriéndose al informe consultivo sobre el levantamiento de inmunidad del parlamentario de APP Edwin Donayre.

Y todo indica que el fujimorismo utilizará la opinión del grupo de Bartra como caballo de Troya para dilatar que el congresista Donayre cumpla su sentencia por el robo de gasolina al Ejército.

Para el vocero de Fuerza Popular (FP), Carlos Tubino, existe una embestida de la izquierda del Parlamento contra su colega Donayre. “Los rojos quieren verlo preso y se le tiran encima porque ha sido militar y odian a las Fuerzas Armadas. Por eso dejan de lado la Constitución”, expresó.

En la misma línea, Bartra ha sostenido que para levantarle la inmunidad al general Donayre “debe haber una sentencia firme”, lo que, según trascendió, sería recogido en el informe de opinión consultiva.

Por su parte, en Alianza para el Progreso, el vocero César Vásquez expresó ayer que no le gustaría ver a Donayre en prisión. “No quiero sentir culpa de que un anciano enfermo vaya a la cárcel”, manifestó. Su colega Marisol Espinoza también se pronunció: “La posición de la bancada no considera ninguna violación del código penal y ningún blindaje a nadie”. En esos dos aspectos mencionados por Espinoza, está el meollo del asunto.

FP y APP apelan a que, según la legislación penal, Donayre debe ser sentenciado en segunda instancia por la Corte Suprema debido al recurso de nulidad que presentó el año pasado. Espinoza contó que “Donayre ha señalado que todavía no se han tomado algunos testimonios como elementos probatorios” para emitir la sentencia final.

debe acatar fallo

Pero el expresidente del Poder Judicial Víctor Prado Saldarriaga los refutó: “En el caso de Donayre dijimos que su destino se decidió en tanto que su proceso estaba conectado con la normativa relacionada al Código de Procedimientos Penales, donde pena impuesta, pena ejecutada”.

“He escuchado declaraciones que decían que es necesario que haya una segunda instancia, bueno, eso en tanto la ley lo exija, pero no lo exige”, dijo a Ideeleradio.

Del mismo modo, los abogados penalistas Carlos Caro y Luis Lama Puccio coincidieron en que no es necesario que la Suprema ratifique el fallo para levantarle la inmunidad.

“Esa condena se cumple y será el Poder Judicial el que decida si la confirma o la revoca, mientras eso no suceda, él tiene que estar detenido. Lo que estaría haciendo el Congreso es proteger a Donayre argumentando que corresponde a la Corte Suprema, pero al Parlamento no le corresponde hacer esa interpretación. Ellos no administran justicia”, manifestó Lama.

Mientras que Caro recordó que el Código Penal dice que la sentencia ejecutoria de primera instancia se acata de inmediato, salvo el Poder Judicial disponga que sea posterior. “El juez no ha dispuesto la suspensión del veredicto, sino que se ejecute de frente”, añadió.

Para la próxima semana, el informe de la Comisión Bartra aplazaría el levantamiento de la inmunidad del congresista de APP. La misma fujimorista admitió que recién va a coordinar que sus colegas de Constitución dejen sus regiones para que vengan a Lima a sesionar.

Fuentes de la Comisión de Constitución precisaron que el documento anunciado por Bartra no está listo del todo. “Es un previo”, dijeron. Esto se debe a que aún falta ser debatido en Constitución. En diálogo con este diario, el congresista de Acción Popular Yonhy Lescano denunció que esto es una forma de dilatar el proceso y recalcó que la opinión consultiva del grupo de Bartra no es vinculante.

Es decir, el informe no tendrá repercusión en la decisión que tome la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria sobre Donayre. Solo ha pospuesto el cumplimiento de su condena.❧

El “gasolinazo” del general Donayre