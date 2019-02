Recta final sobre Aeroperú

Señor Director:

En estos días debe resolverse en última instancia uno de los casos que desnudan la falta de idoneidad de nuestras instituciones para tratar dentro de la ley y la ética los intereses del Estado.

En 1993 el gobierno fujimorista privatizó (negociar) Aeroperú al precio de US$ 23 millones, siendo favorecida Aeroméxico. Solo el valor de sus rutas superaba los US$ 300 millones.

En 1999 víctima de un saqueo perpetrado por los accionistas mayoritarios Aeroméxico y Serminco, Aeroperú fue llevada fraudulentamente a su insolvencia, valiéndose de autoridades en Indecopi y el Poder Judicial.

El caso hubiese pasado a la impunidad si sus extrabajadores, accionistas minoritarios (AM), representados por Celso Gonzales Farfán, no hubiesen presentado una demanda civil de nulidad de acto jurídico contra la declaratoria de insolvencia. Demanda admitida con expediente Nº 50645-1999 y, ante su solicitud, el juzgado los nombra Administradores Judiciales de Aeroperú. Se inicia así una lucha que lleva 20 años. Ganan en primera y segunda instancia y Fujimori da el DU 026 buscando traerse abajo lo actuado. Dándose cuenta de que este no funciona para casos judiciales, promulga la Ley 27298 que modifica la ley de Reestructuración Patrimonial y violando la Constitución busca que la apliquen retroactivamente. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declara improcedente una solicitud inhibitoria planteada por Aeroméxico y el Ministerio de Hacienda de Bolivia.

El 2009, Indecopi pretende entregar el nombre y marca a una persona ajena a Aeroperú, los AM agotan la vía administrativa y recurren a la vía judicial mediante acción de amparo. El Noveno Juzgado Constitucional falla, declarando fundada la demanda, ante apelación de Indecopi se eleva a la Cuarta Sala Civil que declara haber nulidad en la sentencia y vuelve al juzgado. Este, el 14 de junio del 2017, falla: declarando nuevamente fundada la demanda. Vuelve a la Cuarta Sala que debe sentenciar, esperamos, con estricta y leal aplicación de la ley.

Pedro morales Mansilla

excongresista ap

Sobre la delincuencia

Señor Director:

En el caso del presunto delincuente abatido por un agente PNP en Comas, los familiares dijeron que había ido a trabajar con su moto y no a cometer actos delictivos. Pero ya está muerto. Tengan la seguridad de que no seguirá delinquiendo... pero ¿es necesaria tanta aversión por el tema? Saludemos a nuestros padres por no tener estas malas costumbres y pensemos en nuestros hijos cuando de su educación se trate. El Estado no pinta dentro de tu familia, tú decides si deseas ser un hombre de bien o un delincuente.

miguel ángel parihuaman

dni 28312224

Discurso xenófobo

Señor Director:

El día martes, en el marco del discurso del Estado de la Unión, el presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a mostrar su versión más xenófoba al culpar a los inmigrantes por los crímenes violentos pese a que son ciudadanos estadounidenses los que, gracias a la facilidad para poseer armas, protagonizan los cada vez más comunes tiroteos. Con ello buscaba justificar la necesidad de construir el muro en la frontera con México.

Si bien esto parece no tener nada que ver con nuestro país más allá de la lógica indignación que genera escuchar este tipo de discursos de odio irracional, lo que vemos en EEUU podría ser la nueva estrategia de los políticos populistas para la próxima elección presidencial. En el proceso de renovación de la clase política peruana no hacen falta más discursos populistas pero, para nuestra desgracia, nuestros votantes han caído más de una vez en ese error.

cristian rebosio aguilar

dni 73684413