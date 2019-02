Mérito e igualdad

El debate de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) fue jalonado por una falsa contraposición entre la meritocracia y el enfoque de género, propiciado especialmente por los miembros de la bancada de Fuerza Popular, y en ello esencial y lamentablemente mujeres.

El texto propuesto por el Ejecutivo señalaba que por lo menos tres de los siete integrantes de la JNJ deben ser mujeres. Para favorecer el consenso en la negociación entre los presidentes de las comisiones de Justicia y Constitución, se sacrificó esta disposición, imponiéndose el criterio de Fuerza Popular que sostenía que aprobarla habría implicado violar la Constitución.

Esa premisa es por supuesto falsa, y está relacionada con una lectura equivocada del texto constitucional, al no reconocer el derecho y la igualdad junto al derecho a la no discriminación como un todo único, una interpretación que tiene el carácter de estándar universal al estar recogido en los convenios y tratados suscritos por el Perú.

La supuesta inconstitucionalidad del enfoque de género no soporta ni un segundo de debate. El Congreso que ha rechazado la cuota mínima de mujeres en la JNJ ha sido elegido por quinta vez en base a una ley de cuotas, desde que se expidiera la Ley Nº 26859, paradójicamente en el gobierno de Alberto Fujimori. Desde ese momento, en el Perú se expidieron otras 4 leyes de cuotas, y se incluyó el enfoque de género en la misma Constitución, al reformar su artículo 191º que ahora señala lo siguiente: “La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales”.

Es igualmente absurda la contraposición entre el mérito y la igualdad. La Ley Servir vigente define el mérito como el acceso, permanencia, mejora y progresión en el puesto con base en la aptitud, actitud, desempeño, capacidad, evaluación permanente de la capacidad. Esta definición no está reñida con la necesidad de erradicar las trabas que impiden que la igualdad sea real y no solo formal, bajo la convicción de que la ley no logra reducir automáticamente ninguna desigualdad, tanto en el acceso, salario, promoción o capacitación.

Es más, diversas instituciones mundiales que tienen competencias en la materia, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consideran que el mérito y el enfoque de género son aliados en la lucha para alcanzar la plena igualdad de las mujeres, porque resuelven el problema del punto de partida desigual, que es la base de una competencia desigual.

De cara a las reformas que se discuten en el país, debe recuperarse el imperativo de la igualdad, que no es solo una frase o un referente normativo vacío de contenido, recordando que desde hace décadas la prohibición de la discriminación obliga a los estados a llevar a cabo acciones afirmativas en favor de los sectores postergados o cuyo desarrollo presenta trabas estructurales que deben ser removidas o superadas.