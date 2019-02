La vergüenza no tiene Donayre

El caso del congresista de APP, el general Edwin Donayre, es un paradigma de cómo la inmunidad parlamentaria se convierte en impunidad y de cómo el congreso no saca lecciones del repudio ciudadano que ha cosechado. Recordemos, en agosto de este año, la Corte Superior de Justicia lo condenó, junto a otros 40 implicados, a 5 años y 6 meses de prisión efectiva. Se le acusa de robar combustible del Ejército Peruano, equivalente a casi dos millones de soles, el 2006.

Un escándalo de peculado conocido como el “Gasolinazo”. Se trata de un delito de corrupción que fue cometido mucho antes de que sea congresista, según la sentencia. Por lo que no cabe la inmunidad parlamentaria. Ni la de proceso ni la de arresto. El artículo 16 del reglamento del legislativo es bien claro con la temporalidad.

No obstante, a inicios de octubre, gracias a los 6 votos de Fuerza Popular encabezados por su amigo, el almirante Tubino, en la comisión respectiva, se le blindó sin pudor alguno frente al primer pedido de levantamiento del Poder Judicial, aduciendo que todavía no se resuelve un recurso de nulidad presentado por su defensa.

Requisito que no tiene ningún respaldo normativo. Se situó así al general Donayre, pese a su sentencia condenatoria, por encima de la ley, todo indica, a cambio de la lealtad de su voto en ciertas causas. Este último martes, ante un nuevo pedido del Poder Judicial, lo volvieron a blindar, pues el congresista Tubino, su colega de armas y pensamiento, presentó una cuestión previa que fue aprobada por, otra vez, como siempre, 4 votos de Fuerza Popular. Adujo, con maña, que la comisión de constitución debe pronunciarse antes, pero hace 8 meses que la comisión presidida por Bartra, ¡aún no se pronuncia! Esto es de vergüenza. Con este blindaje Donayre sigue ocupando su curul porque está ejerciendo una prerrogativa constitucional que ya no le corresponde ni merece. En un congreso decente, el recurso interpuesto por el legislador debería procesarse al mismo tiempo que se le levanta la inmunidad para que cumpla su sentencia, como cualquier otro peruano.