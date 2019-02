Álvarez Rodrich: "Donayre es un congresista, pero la justicia ha dicho que es un ladrón de gasolina”

En la nueva edición de Claro y directo, Augusto Álvarez Rodrich se refirió a los comentarios del director del BCR, Rafael Rey, quien minimizó el acoso del periodista César Arturo Rojas Vidarte contra la congresista Marisa Glave.

“El tipo de comentario es lo que se repite en estos días en muchas personas. Lo primero es que, si hay un mandato judicial que ordena ante esta situación que este periodista no pueda acercarse a la congresista Glave a 200 metros”, detalló.

Asimismo, el periodista mostró los comentarios publicados en la red social del periodista, los cuales fueron calificados como ‘terribles’.

“¿Esto no es un acoso? ¿De qué estamos hablado? Alguien que se meta con la vida privada, sea hombre o mujer. No hay derecho a invadir la privacidad de cualquier persona. Yo sospecho que cuando Rey hizo el comentario no ha tenido en cuenta esta información”, señaló.

Por otro lado, el conductor de RTV se pronunció sobre la publicación de uno de los asesores del legislador fujimorista Luis Lopéz Vilela, quien ha sido suspendido por 120 días por realizar tocamientos indebidos a su colega Paloma Noceda. Se trata de Oscar Tuesta Edwards que escribió en su cuenta de Facebook: “La Noceda no es una santa paloma. Sabe victimizarse. Y los congresistas a la hora de votar miran a las cámaras”.

“Al margen de cualquier diferencia ideológica hay que alinearse porque la intimidad, la privacidad de la gente no puede ser invadida de esa manera, salvo que sea un caso de interés público”, explicó.

Álvarez Rodrich manifestó que el congresista de APP, Edwin Donayre fue blindado por el Legislativo durante la sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, pese a que la justicia lo ha declarado culpable por el caso ‘Gasolinazo’.

“Edwin Donayre es un congresista, pero en esencia lo que la justicia ha dicho que es un ladrón de gasolina”, comentó.

El periodista además declaró que el exgeneral del Ejército Nacional es un topo del fujimorismo. De igual modo, el conductor calificó de ‘grotesco’ el impedimento de FP para que Donayre cumpla su condena y aseguró que esta es una forma de ‘liquidar’ la poca reputación que le queda al Legislativo.

“Lo que está sucediendo es un suicidio moral del Congreso de la República (…) ¿Saben porque no va? Porque encontró la mejor manera de no ir a la cárcel, era pasarse por lo bajo a la bancada de FP y votar con el fujimorismo en las votaciones cruciales a cambio de un blindaje”, aseveró.

El conductor de RTV afirmó que los argumentos de los congresistas fujimoristas que blindaron a Edwin Donayre son ‘ridículos’, pues la Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra, según Álvarez Rodrich, se ha encargado de defender la ‘ilegalidad’.

“Hubo cuatro congresistas cómplices con Donayre que decidieron que no pueden tomar una decisión hasta que la Comisión de Constitución les dé un consejo, esto es una cosa tontísima (…) La señora Rosa Bartra se ha dedicado a defender cualquier ilegalidad y si es necesario defender al fujimorismo o a los socios del fujimorismo, léase el APRA”, puntualizó.

Por último, el periodista mencionó que los congresistas que votaron a favor de blindar a Edwin Donayre podrían ser procesados por encubrimiento de corruptos.

“Recuerde sus nombres Carlos Tubino, Francisco Villavicencio, Marco Miyashiro y María Melgarejo, a ver si se les aplica una denuncia por proteger a corruptos”, precisó.