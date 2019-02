RMP: "Fujimoristas que blindaron a Donayre pueden ser condenados por encubrimiento personal"

Rosa María Palacios explicó que nadie entiende el ‘misterioso’ caso del congresista de APP, Edwin Donayre y recordó que el legislador fue sentenciado por cinco años y seis meses en agosto del año pasado por el caso ‘Gasolinazo’.

“Se trata de un delito común, es decir, de robo gasolina a su propia institución es un delito no cometido durante su vida como congresista que comenzó en el 2016, no cometido por sus ideas, activismo, votos o proyectos de ley, no ha sido perseguido por ninguno de esos hechos”, comentó.

La abogada indicó que los delitos cometidos antes de obtener el cargo de legislador no necesitan de un levantamiento de inmunidad parlamentaria, sin embargo, para que cumpla su condena si lo es.

“Son hechos que no tienen nada que ver con la razón por la cual existe la inmunidad y así lo ha reconocido el TC en una jurisprudencia del 2009 y lo único que tiene que verificar el Congreso, cuando el PJ solicita que se le levante la inmunidad de arresto, es saber si este señor efectivamente no está siendo perseguido políticamente por el PJ y ese no es el caso”, precisó.

La conductora de RTV señaló que el argumento de Fuerza Popular, el cual afirma que la sentencia que afronta el exgeneral del Ejército Nacional no es definitiva, pues ha presentado una apelación, es falso porque su condena es 'definitiva y de aplicación inmediata'.

“Hay una confusión para beneficiar a Edwin Donayre (…) El señor Donayre como cualquier condenado puede interponer un hábeas corpus, un amparo y es parte de su derecho, pero eso no significa que no deba cumplir su condena que es firme y consentida no está ejecutoriada porque el señor Donayre no está preso”, puntualizó.

Por otro lado, la abogada aseguró que es innecesario e irrelevante que se emita un informe por parte de la Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra. Asimismo, resaltó que la fujimorista no tiene intenciones de debatir el caso Donayre.

“Esta fue una exigencia del fujimorismo y no es vinculante para resolver en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. La señora Rosa Bartra no ha emitido ninguna opinión y nunca lo hará (…) nunca las saca las empolla, es innecesaria e irrelevante”, aseveró.

Rosa María Palacios sostuvo que los congresistas que votaron a favor de blindar a Edwin Donayre, Carlos Tubino, Francisco Villavicencio, Marco Miyashiro y María Melgarejo, deberán ser procesados por el delito de encubrimiento personal, el cual se encuentra en el código penal.

“Ayer cinco de febrero cometieron ese delito, cuando termine su mandato, digamos para el día 28 de agosto del 2021 los fujimoristas pueden ser procesados y condenados por encubrimiento personal, han impedido que una resolución de la justicia se cumpla evitando poner a disposición a una persona condenada y eso es un delito grave”, declaró.

RMP sostuvo que el encubrimiento al parlamentario de APP se debe a sus declaraciones, las cuales aseguraban que ‘si el Congreso le levanta la inmunidad parlamentaria no solo rodaría su cabeza, sino la de otros’.

“Hay un manto de impunidad sobre el señor Donayre (…) ¿Tiene acaso chantajeado al fujimorismo?", cuestionó.