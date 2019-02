Árbitros habrían concertado con Odebrecht para resolver a su favor, según fiscal Juárez.

El fiscal provincial del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, encabezó el allanamiento a 14 inmuebles de árbitros que emitieron un fallo a favor de Odebrecht en laudos con el Estado. En ese sentido, el magistrado consideró que la investigación está avanzada.

"Es una investigación bastante avanzada. Hemos recavado información importante a través de un colaborador. La tesis que maneja el Ministerio Público, de acuerdo a los actos de investigación que se viene realizando, es que estos funcionarios habrían realizado una nula defensa del Estado, tanto es así que no planteaban impugnaciones o pedido de nulidad para estos laudos fraudulentos", dijo en RPP.

En ese sentido, Juárez Atoche consideró que la tesis fiscal se basa en que los árbitros habrían recibido dádivas para emitir fallos a favor de Odebrecht en los laudos con el Estado. La defensa deficiente no fue gratis, según un colaborador eficaz habría confirmado a la Fiscalía.

"Ellos habrían recibido dádivas para efectos de hacer esa función en el sentido de que no realizaban una defensa como debía realizarse, una defensa deficiente. Eso no era gratis. De acuerdo a lo que nos ha mencionado el colaborador, era de que ellos también recibían un dinero para que hagan esta función", señaló.

El Poder Judicial no le otorgó al fiscal Juárez Atoche, la orden de allanar la vivienda de uno de los árbitros: Humberto Abanto, hoy abogado de Jaime Yoshiayama, Pier Figari y Ana Herz. En los laudos donde Abanto participó, Odebrecht salió ganador. Él votó a favor de la constructora brasileña.

"No solo a él (se impidió el allanamiento a su vivienda), sino también a otros árbitros. El criterio del juez refiere que, según el acta del colaborador no los sindica a ellos. Por lo tanto, por eso no ha querido dar la autorización", sostuvo el fiscal.