Carlos Tubino sobre Kenji: "Si fiscalía archiva su caso, vuelve inmediatamente"

Responde acusaciones. El vocero de Fuerza Popular Carlos Tubino se refirió a las acusaciones que señalan que su bancada quiere impedir el retorno de Kenji Fujimori para no perder la mayoría en el Congreso. en ese sentido, espera que la fiscalía emita un informe.

Buscamos (Fuerza Popular) que se hagan las cosas con corrección. Suspensión Kenji Fujimori del Congreso fue hasta que solucione su situación con relación a posibles delitos que podría estar incurso. Si Fiscalía archiva su caso, vuelve inmediatamente, o si Poder Judicial declara su inocencia", publicó Tubino en Twitter.

