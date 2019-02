Comisión de Bartra no emite hace dos meses opinión sobre Caso Donayre

El pasado 27 de agosto, la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a 5 años y 6 meses de prisión al congresista Edwin Donayre (Alianza para el Progreso) en el marco del Caso ‘Gasolinazo’.

Dicha sentencia en primera instancia, no obstante, no ha podido ser ejecutada por la inmunidad que ampara al legislador. El Poder Judicial por ello solicitó al Congreso en septiembre que autorice la pena de cárcel efectiva.

La Comisión de Inmunidad Parlamentaria evaluó el requerimiento, debatió en sesión el pedido y el 3 de diciembre del 2018 acordó, con votos de Fuerza Popular, pedir a la Comisión de Constitución que preside Rosa Bartra una opinión.

El pedido realizado a Constitución es para evaluar si procede aplicar la sentencia contra Donayre cuando aún no hay un pronunciamiento sobre su condena en segunda instancia.

Sin embargo, la resolución judicial de la Comisión de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema precisa que la sentencia condenatoria contra el parlamentario de APP “no tiene efecto suspendido”, es decir, “no requiere de segunda instancia para su ejecución”.

Han pasado poco más de dos meses desde que se envió al grupo de trabajo que preside Rosa Bartra el expediente de Edwin Donayre y hasta la fecha no hay pronunciamiento que permita decidir si éste va a la cárcel a cumplir su pena, como cualquier ciudadano.

Este martes se dilató aún más el proceso. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria iba a votar el informe que recomendaba levantar su prerrogativa, pero nuevamente el fujimorismo votó y logró aprobar el pedido para seguir esperando el pronunciamiento de la Comisión de Constitución.

Luciana León señaló sobre esta situación que "no es necesario esperar una opinión porque no es vinculante, no es obligatorio, no es necesario que esperemos (…) Sin embargo, es una cuestión previa que legítimamente los congresistas han presentado”.

Marisa Glave, de Nuevo Perú, consideró que “no tiene sentido” esperar la interpretación de la Comisión Bartra cuando hay una “sentencia clara” del Poder Judicial.

Intentamos comunicarnos con la congresista Rosa Bartra para recoger sus descargos, pero no contestó nuestras llamadas ni mensajes.