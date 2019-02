León sobre caso Donayre: "No es necesario esperar una opinión porque no es vinculante"

En contra del blindaje. La presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, Luciana León mostró su desacuerdo con el pedido de los congresistas de Fuerza Popular de esperar una opinión consultiva de la Comisión de Constitución sobre el caso de Edwin Donayre.

La congresista del Apra señaló que pese a estar en desacuerdo, respeta lo que solicitó la mayoría (de Fuerza Popular) del mencionado grupo de trabajo. En ese sentido, espera que la comisión que preside la congresista Rosa Bartra emita el informe lo más pronto posible.

"Hoy hemos repartido a todos los colegas congresistas un predictamen en el sentido de proceder al levantamiento de la inmunidad para el caso de arresto y proceder a trámite. Ese era el sentido de la presidencia; sin embargo, manda la mayoría y han decidido esperar a que la Comisión de Constitución emita este informe", dijo Luciana León a la prensa.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria remarcó que dicho pedido de Fuerza Popular no es obligatorio. "No es necesario esperar una opinión porque no es vinculante, no es obligatorio, no es necesario que esperemos […] Sin embargo, es una cuestión previa que legítimamente los congresistas han presentado”

Otro tema que cuestionó Luciana León es que durante la sesión de esta mañana, no se haya aprobado que haya un plazo determinado para que entregue el informe con la opinión consultiva propuesto por Edmundo del Aguila de Acción Popular.

“Lamentablemente, no se ha puesto plazo para que la Comisión de Constitución emita el informe, así que estamos quedando en suspenso […] No es lo que yo hubiese querido, no es lo que estábamos solicitando”, puntualizó.