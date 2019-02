A limpiar el Parlamento

Señor Director:

Por estos últimos días, hemos notado un cambio radical por parte del presidente del Congreso Daniel Salaverry, que muestra un tono bastante severo con su bancada, o con la que fue su bancada un poco más de dos años. Su cambio obedece a que Fuerza Popular ha perdido toda la credibilidad. No quiso ser más parte de una serie de irregularidades. Sin embargo, uno parece dudar de Daniel, y no es para menos, porque siempre se portó de una manera antagónica. Por el bien del parlamento y por el país en general, es importante que el presidente del Congreso muestre seriedad e imparcialidad en el momento de tomar alguna decisión. Es tiempo de liderar para que se cumplan los objetivos y se emitan leyes que realmente el Perú necesita. Hizo muy bien en anunciar que se auditarán las gestiones de Galarreta y Salgado. Asimismo, dijo que no les renovará el contrato a 130 trabajadores del parlamento por considerar que no son eficientes, cabe mencionar que 100 de ellos pertenecen a FP.

Joel Peña

Sueldos de los alcaldes

Señor Director:

El anuncio del presidente Martín Vizcarra acerca de un incremento de sueldos a los alcaldes del país no sería justificado. Por el contrario, traería descontentos. La mayoría de las gestiones municipales han heredado con muchos problemas, sobre todo financiero, casi más del 70% están con grandes deudas como: falta de pagos a proveedores, pago de sueldos de trabajadores, etc. El presidente está liderando la lucha férrea contra la corrupción y no puede tener acciones contrarias a esta lucha, porque es fácil de deducir que no estaríamos encaminados en función a los objetivos nacionales, sino se estaría trabajando en función a las encuestas. Todo tipo de incremento presupuestal no debe estar enfocado en personas sino más bien debe estar encauzado en función a las necesidades del pueblo. Las autoridades fueron electas para servir al pueblo y no servirse de los cargos. En consecuencia, ningún tipo de incremento de sueldos a las autoridades disminuirá la corrupción, solo lo alienta. Por ese motivo, el presiente debería reflexionar y dimitir dicha propuesta por el beneplácito del país.

LUIS YARANGA CAHUANA

DOCENTE DE LA UNMSM

Ministro de vivienda

Señor Director:

Es unánime el pedido de los pueblos del norte y de los ciudadanos de San Juan de Lurigancho, a fin de que el ministro de Vivienda presente de inmediato su renuncia irrevocable. El presidente Vizcarra tiene que tener cierta consideración con personas de la tercera edad que están frisando los 75 u 80 años. Me sumo al pedido de CAPECO. Señor ministro, renuncie de una vez. Hágalo por el pueblo peruano.

CÉSAR RAMÍREZ POLANCO

Privaticen Sedapal

Señor Director:

Privaticen Sedapal, solo genera pérdidas y gastos al gobierno con tanto personal administrativo y operativo, que bien lo pueden realizar los inversionistas nacionales o extranjeros, con traída de capitales para que realicen grandes inversiones en las redes y troncales principales de agua y desagüe en toda la capital. Ahora, con San Juan de Lurigancho, Sedapal quiere dar una miseria de indemnización.

Víctor Conopuma

