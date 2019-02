Álvarez Rodrich: "FP utilizó el sector público como su 'chacra' para atacar y hacer del Congreso un 'chiquero'"

En la nueva edición de Claro y directo, Augusto Álvarez Rodrich se refirió al acoso del periodista, Cesar Arturo Rojas Vitarte a la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, quien ha logrado una orden judicial de restricción.

PUEDES VER Periodista que acosaba a Marisa Glave es militante del Apra [FOTO]

“Es un tipejo que dirige un pasquín llamado ‘Manifiesto’, donde se dedica a insultar a la gente y si presto atención está bien alineado al partido aprista”, expuso.

Según el conductor de RTV, el anunció del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el cual ha indicado que se ha impedido el ingreso al Parlamento al periodista es un acatamiento de una orden del Poder Judicial.

“La ha estado acosando, publicando fotos de ella en lugares privados que no tienen nada que ver con su trabajo público. Me parece que ha hecho muy bien de poner una acción ante el sistema judicial y me parece bien el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por acatar una orden judicial”, señaló.

Asimismo, el periodista se pronunció sobre las declaraciones de la congresista fujimorista Karina Beteta, quien comparó el acoso de Marisa Glave con las preguntas de los hombres de prensa afirmando que eso también es un tipo de acoso.

“Esta congresista ha hecho de la lucidez algo que evidentemente le falta que confunde lo que es una cobertura periodística con lo que es ataques, acosos como los que ha estado realizando este pasquín, el cual es defendido por Karina Beteta”, manifestó.

Por otro lado, el titular de la Mesa Directiva, Daniel Salaverry, ha pedido evaluar las contrataciones del Congreso desde el año 2016. Para el conductor, esta decisión es acertada, pues considera que se debe de profesionalizar el sector público y no usarlo a conveniencia de un partido político.

“No se debe usar el sector público como su chacra que es lo que lamentablemente Fuerza Popular ha hecho en la presidencia de Luis Galarreta y Luz Salgado poniendo a gente del partido usando los recursos públicos para atacar desde los medios de comunicación y hacer del Congreso un chiquero”, puntualizó.

Asimismo, recordó informes del diario La República que dejaron entrever la contratación de ‘trolls’ para atacar a la oposición.

“Hay que profesionalizar el Estado y no usarlo como el chiquero o espacio donde con recursos del Estado, Fuerza Popular el equipo de Keiko Fujimori, pagaba todos los ataques y todo lo que quería”, declaró.